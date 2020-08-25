Кадры страшного ДТП в Петербурге с участием машины с детьми
По предварительным данным, авария произошла на перекрестке Крыленко и Большевиков.
Фото: Telegram / Мегаполис | Санкт-Петербург | Питер
Страшное ДТП этой ночью произошло в Невском районе Петербурга. По данным Telegram-канала «Мегаполис. Санкт-Петербург», авария случилась на перекрестке улиц Крыленко и Большевиков. Обстоятельства инцидента пока не известны. По информации очевидцев, в одной из машин, получившей серьезные повреждения в результате происшествия, находились дети.
На месте ЧП дежурят три машины скорой помощи. Сведения о пострадавших и погибших уточняются. В соцсетях опубликовано фото автомобиля, который разбился всмятку после ДТП.
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