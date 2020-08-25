Кадры страшного ДТП в Петербурге с участием машины с детьми

|
Карина Бернтгольц
Срочная новость 153

По предварительным данным, авария произошла на перекрестке Крыленко и Большевиков.

Кадры страшного ДТП в Петербурге с участием машины с детьми

Фото: Telegram / Мегаполис | Санкт-Петербург | Питер

Страшное ДТП этой ночью произошло в Невском районе Петербурга. По данным Telegram-канала «Мегаполис. Санкт-Петербург», авария случилась на перекрестке улиц Крыленко и Большевиков. Обстоятельства инцидента пока не известны. По информации очевидцев, в одной из машин, получившей серьезные повреждения в результате происшествия, находились дети.

Telegram / Мегаполис | Санкт-Петербург | Питер

На месте ЧП дежурят три машины скорой помощи. Сведения о пострадавших и погибших уточняются. В соцсетях опубликовано фото автомобиля, который разбился всмятку после ДТП.

Читайте также

+15° Атмосферное давление 753 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
74.51
0.09 88.06
0.16
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

1:12
Закроют или нет? Какая судьба ждет мини-бары в Петербурге?
0:58
«Мастера интриг»: Захарова обвинила Литву в «раскачивании» ситуации в Белоруссии
0:37
Туристы смогут попасть в Ивангород без спецпропусков
0:23
Добровинский: В отношении Пашаева написано порядка восьми заявлений о преступлениях
0:13
Добровинский объяснил, зачем Ефремов вернулся к работе с Пашаевым
23:56
Кадры страшного ДТП в Петербурге с участием машины с детьми

Сейчас читают

Штурм опубликовала компромат на вдовца Легкоступовой — видео
Что концертный директор Корчевникова рассказал о глухоте телеведущего
Состояние Бориса Корчевникова стремительно ухудшается

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок