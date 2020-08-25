Кадры страшного ДТП в Петербурге с участием машины с детьми

Страшное ДТП этой ночью произошло в Невском районе Петербурга. По данным Telegram-канала «Мегаполис. Санкт-Петербург», авария случилась на перекрестке улиц Крыленко и Большевиков. Обстоятельства инцидента пока не известны. По информации очевидцев, в одной из машин, получившей серьезные повреждения в результате происшествия, находились дети.

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На месте ЧП дежурят три машины скорой помощи. Сведения о пострадавших и погибших уточняются. В соцсетях опубликовано фото автомобиля, который разбился всмятку после ДТП.