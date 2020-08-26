Количество рабочих мест после пандемии будет расти

Рынок труда после пандемии будет расти. ВЦИОМ провел онлайн-опрос работодателей. Выяснилось, что в период самоизоляции почти половина респондентов трудились в привычном режиме (48%). Другие - в удаленном (44%). Небольшая часть опрошенных (6%) - находилась дома с сохранением заработной платы.

Сейчас, как заверили большинство работодателей, их компании снова в деле и не планируют сокращения сотрудников (81%). Некоторые (3%) даже собираются увеличить штат. О полной остановке деятельности заявили всего 8%. Остальные (2%) - не закрылись, но сотрудников частично пришлось уволить.

Оптимистичны и перспективы спроса на квалифицированных сотрудников. Многие из опрошенных (63%) считают, что профессионалы в своем деле непременно будут востребованы после окончания пандемии.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Владимир Путин назвал безработицу одной из главных проблем России.