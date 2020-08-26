Количество рабочих мест после пандемии будет расти
Соответствующий вывод можно сделать по результатам опроса работодателей, который провел ВЦИОМ.
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Фото, видео: www.globallookpress.com /Nick White, 5-tv.ru
Рынок труда после пандемии будет расти. ВЦИОМ провел онлайн-опрос работодателей. Выяснилось, что в период самоизоляции почти половина респондентов трудились в привычном режиме (48%). Другие - в удаленном (44%). Небольшая часть опрошенных (6%) - находилась дома с сохранением заработной платы.
Сейчас, как заверили большинство работодателей, их компании снова в деле и не планируют сокращения сотрудников (81%). Некоторые (3%) даже собираются увеличить штат. О полной остановке деятельности заявили всего 8%. Остальные (2%) - не закрылись, но сотрудников частично пришлось уволить.
Оптимистичны и перспективы спроса на квалифицированных сотрудников. Многие из опрошенных (63%) считают, что профессионалы в своем деле непременно будут востребованы после окончания пандемии.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Владимир Путин назвал безработицу одной из главных проблем России.
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