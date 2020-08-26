Количество рабочих мест после пандемии будет расти

Эфирная новость 15

Соответствующий вывод можно сделать по результатам опроса работодателей, который провел ВЦИОМ.

Фото, видео: www.globallookpress.com /Nick White, 5-tv.ru

Рынок труда после пандемии будет расти. ВЦИОМ провел онлайн-опрос работодателей. Выяснилось, что в период самоизоляции почти половина респондентов трудились в привычном режиме (48%). Другие - в удаленном (44%). Небольшая часть опрошенных (6%) - находилась дома с сохранением заработной платы.

Сейчас, как заверили большинство работодателей, их компании снова в деле и не планируют сокращения сотрудников (81%). Некоторые (3%) даже собираются увеличить штат. О полной остановке деятельности заявили всего 8%. Остальные (2%) - не закрылись, но сотрудников частично пришлось уволить.

Оптимистичны и перспективы спроса на квалифицированных сотрудников. Многие из опрошенных (63%) считают, что профессионалы в своем деле непременно будут востребованы после окончания пандемии.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Владимир Путин назвал безработицу одной из главных проблем России. 

Читайте также

+14° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
74.51
0.09 88.06
0.16
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

5:46
«Кривизну мозгов исправьте»: Самбурская ответила на предложение хирурга уменьшить кривизну ног
5:33
Следы двухвековой истории: Медный всадник в Петербурге готовят к реставрации
5:17
Три человека погибли в страшном ДТП с автобусом в Калмыкии
5:13
Количество рабочих мест после пандемии будет расти
5:01
«Я знаю, где находится ад»: Пресняков рассказал о проблемах с алкоголем
4:50
Путин поручил взять под контроль работу коллекторов

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 августа, для всех знаков зодиака
Экс-судья оценил оптимальный срок, который светит Ефремову
Состояние Бориса Корчевникова стремительно ухудшается

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок