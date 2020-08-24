Владимир Путин назвал безработицу одной из главных проблем России
Заявление глава государства сделал в ходе беседы с губернатором Ростовской области Василием Голубевым.
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Фото, видео: ТАСС / Кирилл Кухмарь, 5-tv.ru
Президент России Владимир Путин в ходе беседы с губернатором Ростовской области Василием Голубевым заявил о том, что безработица в нашей стране является одной из главных проблем.
«Ясно, что это сегодня одна из главных проблем в стране, это совершенно очевидно», — подчеркнул Путин.
Глава государства обратил внимание Голубева на рынок труда в регионе, отметив, что Ростовская область хорошо развита в части промышленности и возможностей для сельского хозяйства.
«Из выводов, которые мы делаем из нынешней ситуации, у нас действительно просто выскочила безработица — 96 с лишним тысяч человек, 4,6%. При том, что до определенного времени уровень безработицы был не выше или на уровне срееднероссийского. Но сейчас мы увидели тенденцию», — пояснил со своей стороны губернатор, заверив, что местными властями предпринимаются меры по сокращению этих показателей.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, в каких сферах легче всего найти подработку.
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