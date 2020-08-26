Под контролем: Россиян защитят от звонков мошенников

Мобильные операторы и банки объединились, чтобы защитить россиян от телефонных мошенников. В Минэкономразвития уже подготовили законопроект, согласно которому любые звонки якобы от лица кредитных организаций будут проходить через специальные фильтры. И если номер не связан с кредитной организацией, то он будет блокироваться.

Закон о связи запрещает анализировать содержание бесед, но, по замыслу авторов, злоумышленников будут "вычислять" исключительно по техническим признакам. Это длительность и частота звонков. Впрочем, об эффективности метода можно будет говорить только после запуска пилотного проекта.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Центробанк выявил «хитрый» способ кражи денег через мобильный банк