Актер Алексей Макаров опубликовал на своей странице в Instagram снимок, на котором через его плечо перекинуты женские ноги. В комментариях звезда отметил, что понятия не имеет, кому они принадлежат.

На фотографии можно увидеть лишь часть тела девушки, а также Макарова, который, вероятнее всего, целует ее в ноги. В подписи он отметил, что собирался выступить с заявлением, однако физически не смог, потому что ему «заткнули рот».

«Я долго терпел, но далее терпеть не намеревался, всему есть пределы, хотел выступить и все сказать, наконец, всем, но мне опять затыкают рот», — с иронией подписал кадр актер.

Instagram @makarov_alexey_

Поклонники не смогли пройти мимо загадочного снимка.

«Алексей, очень рада за вас, так как закрывают очень даже изящно»;

«Красиво рот закрыть не запретишь»;

«Сейчас как начнется. Ножки — внучки, дочки, жучки…нужное подчеркнуть», — пишут фанаты.

Сам Алексей также отшучивается и старательно пытается сохранить интригу.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как актер поделился с фанатами голым фото.