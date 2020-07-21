Актер Алексей Макаров, сын покойной Любови Полищук, удивил фанатов голым фото. Он решил подшутить над подписчиками в Instagram и подписал кадр со съемок, где ему пришлось позировать без одежды, так, будто с ним случилась история в реальной жизни.

«Оголтелый матриархат и дискриминация по всем признакам. Как здесь очутился — не помню», — пожаловался Макаров.

На фото актер стоит нагишом у водоема, прикрывая руками причинное место. Напротив него женщина, кто она, со спины не видно. Но судя по позе «руки в боки», она явно настроена против артиста.

Instagram @makarov_alexey_

Поклонники поняли шутку актера и вдоволь посмеялись.

«Джинсы и свитер подвезти?»

«Алексееей! Таким мы вас еще не видели!»

«Развеселили на ночь»

«Силен мужик, с голым… задом, да к амазонкам!»

«Сняли с первого дубля?» — интересовались подписчики.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Виктория Богатырева показала дочь от Алексея Макарова.