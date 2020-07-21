«С голым задом, да к амазонкам!» — сын Полищук поделился с фанатами фото из серии 18+
Актер выдал снимок со съемок за реальный конфуз, который якобы с ним приключился.
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Фото, видео: ТАСС / DARIA_POPOVA; Instagram @makarov_alexey_
Актер Алексей Макаров, сын покойной Любови Полищук, удивил фанатов голым фото. Он решил подшутить над подписчиками в Instagram и подписал кадр со съемок, где ему пришлось позировать без одежды, так, будто с ним случилась история в реальной жизни.
«Оголтелый матриархат и дискриминация по всем признакам. Как здесь очутился — не помню», — пожаловался Макаров.
На фото актер стоит нагишом у водоема, прикрывая руками причинное место. Напротив него женщина, кто она, со спины не видно. Но судя по позе «руки в боки», она явно настроена против артиста.
Поклонники поняли шутку актера и вдоволь посмеялись.
«Джинсы и свитер подвезти?»
«Алексееей! Таким мы вас еще не видели!»
«Развеселили на ночь»
«Силен мужик, с голым… задом, да к амазонкам!»
«Сняли с первого дубля?» — интересовались подписчики.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Виктория Богатырева показала дочь от Алексея Макарова.
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