На кольцевой трассе «Игора Драйв» пройдет третий этап российской Дрифт Серии

Под Петербургом готовятся к третьему этапу российской Дрифт Серии. Уже в эти выходные гонщики покажут себя на самой современной и скоростной трассе страны — «Игоре Драйв». Но первые тренировки уже начались, и, как убедился корреспондент МИЦ «Известия» Кирилл Сергеев, борьба на треке будет жаркой.

Дымовая завеса прямо из-под колес, траектории, которые, кажется, нарушают законы физики. Заезды одной из самых престижных мировых дрифт серий российской RDS уже вернулись на большие трассы в сезоне 2020. Зрелище, от которого захватывает дух: машины словно скользят по поверхности трека.

Два этапа серии уже позади: всего за месяц пилоты успели «наделать дыма» в Рязани и Нижнем Новгороде. Теперь спортсменов готовится принять Петербург.

На шоссейно-кольцевой трассе «Игора Драйв» монтируют трибуны и дополнительные отбойники для безопасности спортсменов. Ехать боком придется там, где и обычным суперкарам бывает тесно.

«Контролируемый занос — это мастерство. Это как гимнасты летают под куполом цирка без страховки. Представьте, что вам нужно разгоняться, тормозить, опять разгоняться, только делать это боком», — рассказал руководитель российской Дрифт Серии Дмитрий Добровольский.

Высокая скорость в дрифте — не главное, но этот восьмисотметровый участок пилоты должны проскакивать меньше, чем за минуту. Обычный для профессионалов разгон — до двухсот километров в час, вход в управляемый занос на невероятных ста пятидесяти. И это неудивительно, когда под капотом машин свыше пятисот лошадиных сил.

Чтобы опробовать покрытие нового трека, первые спортсмены прибывают под Петербург заранее. Многократный призер серии Аркадий Пучинин готовит свой дрифткар, стилизованный под полицейскую машину из Нью-Йорка. За кадром признается: обычно пассажиров не берет, так как слишком опасно. Но прокатить нас во время дебюта на «Игора Драйв» соглашается.

Перегрузки, которые пилот испытывает в заносе, сложно описать словами. На старте тело полностью вжимается в кресло, сердце замирает, салон заполняется дымом, из-за которого и трассу толком не разглядеть.

Уже после финиша в салоне машины не только ужасно жарко, но и невыносимо душно. Металлические детали раскалены почти до предела, даже дотронуться нельзя. Но больше всего страдает резина, которая лысеет буквально на глазах. Такого комплекта спортсменам хватает всего на два заезда.

На трассе «Игора Драйв» расход резины может быть еще больше. Многие гонщики сходятся во мнении: трек довольно сложный.

Вдобавок, к азартным гонкам располагает и состав участников — более сорока звездных пилотов из России и СНГ, в том числе, двукратный чемпион мира Георгий Чивчан. Сами спортсмены прогнозов на этап пока не дают: здесь предсказать победителя почти невозможно.

«Для всех эта трасса будет новой, никто по ней не ездил еще. Я думаю, это будет одна из самых скоростных трасс в России. Если ехать на кольцевой конфигурации, то получается очень быстро», — отметил пилот российской Дрифт серии Аркадий Пучинин.

Других пилотов на трассе «Игора Драйв» ждут со дня на день. Они тоже опробуют трек до старта и познакомятся с заданием судей на этот этап. Каким оно будет — пока секрет. Но уже понятно: сплав скорости, оглушающего грохота моторов и затяжного дрифта здесь будет невероятным.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на автодроме «Игора Драйв» прошли первые соревнования.