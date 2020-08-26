«Полная квартира дыма»: жительница дома в Москве о первых минутах после взрыва
По словам женщины, ее семью эвакуировали с места ЧП пожарные.
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Фото, видео: www.globallookpress / Фролов Михаил; 5-tv.ru
Жительница кирпичной пятиэтажки на улице Кубинка в Москве, где утром 26 августа произошел взрыв, рассказала о первых минутах после ЧП. Женщина отмечает, что члены ее семьи в тот момент еще отдыхали. Внезапно произошел сильный хлопок.
«Мы поняли, что случилось что-то страшное. Я мужу говорю: „Быстро собираемся!“. Пижамы скинули, оделись, стали открывать двери. Уже полная квартира была дыма. Выскочили на балкон, увидели женщину, которая лежала на земле в нижнем белье. Из соседнего окна сильно валил дым», — рассказала жительница.
Москвичка и ее супруг были вынуждены спустить своего ребенка вниз через окно при помощи очевидцев. Женщину и ее мужа, а также еще одного малыша вывели через двери подоспевшие пожарные.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в МЧС назвали возможные причины взрыва в Москве.
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