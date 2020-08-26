«Полная квартира дыма»: жительница дома в Москве о первых минутах после взрыва

|
Василий Заика
Эксклюзив 12

По словам женщины, ее семью эвакуировали с места ЧП пожарные.

Фото, видео: www.globallookpress / Фролов Михаил; 5-tv.ru

Жительница кирпичной пятиэтажки на улице Кубинка в Москве, где утром 26 августа произошел взрыв, рассказала о первых минутах после ЧП. Женщина отмечает, что члены ее семьи в тот момент еще отдыхали. Внезапно произошел сильный хлопок.

«Мы поняли, что случилось что-то страшное. Я мужу говорю: „Быстро собираемся!“. Пижамы скинули, оделись, стали открывать двери. Уже полная квартира была дыма. Выскочили на балкон, увидели женщину, которая лежала на земле в нижнем белье. Из соседнего окна сильно валил дым», — рассказала жительница.

Москвичка и ее супруг были вынуждены спустить своего ребенка вниз через окно при помощи очевидцев. Женщину и ее мужа, а также еще одного малыша вывели через двери подоспевшие пожарные.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в МЧС назвали возможные причины взрыва в Москве.

Читайте также

+15° Атмосферное давление 751 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
74.51
0.09 88.06
0.16
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:52
«Полная квартира дыма»: жительница дома в Москве о первых минутах после взрыва
11:46
«Спасибо за куколку!»: участник «Дома-2» Степан Меньщиков стал отцом
11:37
«Держи карман шире»: ТОП-3 знака зодиака, которые скоро разбогатеют
11:23
Какие SMS-сообщения важно удалять, чтобы не стать жертвой мошенников?
11:14
«Наша территория!» — Зеленский заявил о твердом намерении вернуть Крым Украине
11:10
«К сожалению, не выжил»: звезда сериала «Кухня» призналась, что потеряла ребенка

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 августа, для всех знаков зодиака
«Ехали устраивать революцию»: Как Гармаш и Стебунов оказались на месте ДТП с Ефремовым
Состояние Бориса Корчевникова стремительно ухудшается

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок