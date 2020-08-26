«Газовое оборудование исправно» — МЧС о возможных причинах взрыва в Москве
Спасено 16 человек, включая четверых, которые пострадали.
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Фото, видео: 5-tv.ru, МЧС России
Предварительной причиной взрыва в жилом доме на улице Кубинка в Москве мог стать некий баллон, который находился в одной из комнат пострадавшей квартиры.
«При осмотре места пожара… По причине: газовое оборудование находилось в исправном состоянии, не нарушено. Основной пожар и возможный хлопок неизвестного баллончика находился в зальном помещении двухкомнатной квартиры», — сообщил журналистам начальник главного управления МЧС по Москве Сергей Желтов.
Он добавил, что баллончик будут изучать следственные органы, которые сделают окончательный вывод о причинах ЧП, необходимо дождаться результатов расследования.
Хлопок газовоздушной смеси, как причина происшествия, опровергли и в «МОСГАЗе».
«Очаг возгорания находится в жилой комнате квартиры № 50. Специалисты проверили состояние газового оборудования: все газовые приборы целы и герметичны, нарушений в их работе нет. Таким образом, газовое оборудование не является причиной возникновения пожара. Плановое техническое обслуживание внутридомового газового оборудования проводилось специалистами АО „МОСГАЗ“ 23 июля 2020 года. Замечаний в ходе проверки не выявлено», — говорится в сообщении ресурсной компании.
Известно, что спасено 16 человек, включая четверых пострадавших. На месте продолжают работу экстренные службы. Пожар на площади 55 квадратных метров ликвидирован.
Ранее 5-tv.ru публиковал момент взрыва в жилом доме в Москве.
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