Остался лишь фундамент: последствия трагедии на пиротехническом заводе в Ярославской области
По одной из версий, производство могло загореться из-за короткого замыкания.
Фото, видео: © РИА Новости/Михаил Воскресенский; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
В Ярославской области, по последним данным, в результате трагедии на пиротехническом заводе погибли 14 человек. Взрывной волной повреждены дома в ближайшем населенном пункте. Большая часть Кубринска осталась без электричества.
«Известиям» удалось связаться с сотрудниками и владельцем предприятия. Все новые детали — у корреспондента «Известий» Эмиля Тимашева, он работает на месте происшествия.
Сотрудники МЧС только утром разрешили журналистам подойти ближе к месту пожара, там, где еще недавно стоял завод по производству петард. как видно, от зданий остался лишь фундамент — последствия мощного взрыва.
Вся территория бывшего завода усеяна коробками из-под петард, бетонными перекрытиями и битыми кирпичами. Все остальное сгорело в огне.
Всего, по последним данным, от взрыва погибли 14 человек. Это рабочие производственного цеха и жительница поселка, чей дом стоит недалеко от производства.
— Она была в огороде в это время, да. Ее накрыла вот этой волной. Волна очень сильная, у нас весь огород вдребезги, воронка полтора метра.
Почти всю ночь пожарные продолжали заливать пепелище водой и разбирать завалы. Делать это приходилось при свете прожектора. Электричество в поселке пропало сразу же после взрыва.
Взрывной волной и разлетающимися кирпичами было повреждено девять домов.
Этот дом в 200 метрах едва устоял. Лидия Ивановна была внутри. От взрывной волны вылетели окна, покосило двери и разрушило потолок.
По одной из версий, завод по производству петард «Салют Юг» мог загореться из-за короткого замыкания. Электропроводка в помещениях уже давно была в аварийном состоянии. Это подтверждает внеплановая проверка МЧС, которая была два года назад.
А бывшие сотрудники предприятия, с которыми журналистам удалось поговорить, утверждают: своими глазами видели аварийное состояние оборудования и неоднократно обращали на это внимание.
«Почему-то проводка у нас гнилая, то одно не работает, то другое. То скачки напряжения. Везде этот порох лежал, фрагменты эти все», — сказала Людмила Мельникова.
Завод даже пытались признать банкротом в 2023 году. Иск выдвинула налоговая инспекция. Но, похоже, что директору предприятия всякий раз удавалось уладить проблемы. Хотя сам начальник даже не из Ярославской области — по документам он проживает в Ставропольском крае. Тем не менее журналистам удалось с ним связаться, но разговор получился короткий.
Впрочем, на вопросы все-таки придется ответить. Только задавать их будут уже правоохранительные органы. По факту нарушения требований промышленной безопасности Следственный комитет возбудил уголовное дело.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
- 29 сент
- Спасательные работы на месте взрыва в Ярославской области ведутся круглосуточно
- 29 сент
- Директор взорвавшегося завода пиротехники под Ярославлем задержан в Москве
- 29 сент
- В Ярославской области объявили траур после пожара на предприятии
- 29 сент
- Взрыв на пиротехническом заводе в Кубринске унес жизни 14 человек
- 28 сент
- Взрыв на производстве пиротехники в Ярославской области. Что известно к этому часу
- 28 сент
- Тушение смертельного пожара в Ярославской области завершено
- 28 сент
- Число погибших при взрыве в Ярославской области возросло до 14
- 28 сент
- Очевидец взрыва под Ярославлем: «Вышибло двери и два окна»
- 28 сент
- Видео с места трагедии в Ярославской области: при пожаре погибли 13 человек
Читайте также
83%
Нашли ошибку?