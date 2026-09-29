Остался лишь фундамент: последствия трагедии на пиротехническом заводе в Ярославской области

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По одной из версий, производство могло загореться из-за короткого замыкания.

Фото, видео: © РИА Новости/Михаил Воскресенский; 5-tv.ru

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Взрыв на предприятии в Ярославской области

В Ярославской области, по последним данным, в результате трагедии на пиротехническом заводе погибли 14 человек. Взрывной волной повреждены дома в ближайшем населенном пункте. Большая часть Кубринска осталась без электричества.

«Известиям» удалось связаться с сотрудниками и владельцем предприятия. Все новые детали — у корреспондента «Известий» Эмиля Тимашева, он работает на месте происшествия.

Сотрудники МЧС только утром разрешили журналистам подойти ближе к месту пожара, там, где еще недавно стоял завод по производству петард. как видно, от зданий остался лишь фундамент — последствия мощного взрыва.

Вся территория бывшего завода усеяна коробками из-под петард, бетонными перекрытиями и битыми кирпичами. Все остальное сгорело в огне.

Всего, по последним данным, от взрыва погибли 14 человек. Это рабочие производственного цеха и жительница поселка, чей дом стоит недалеко от производства.

— Она была в огороде в это время, да. Ее накрыла вот этой волной. Волна очень сильная, у нас весь огород вдребезги, воронка полтора метра.

Почти всю ночь пожарные продолжали заливать пепелище водой и разбирать завалы. Делать это приходилось при свете прожектора. Электричество в поселке пропало сразу же после взрыва.

Взрывной волной и разлетающимися кирпичами было повреждено девять домов.

Этот дом в 200 метрах едва устоял. Лидия Ивановна была внутри. От взрывной волны вылетели окна, покосило двери и разрушило потолок.

По одной из версий, завод по производству петард «Салют Юг» мог загореться из-за короткого замыкания. Электропроводка в помещениях уже давно была в аварийном состоянии. Это подтверждает внеплановая проверка МЧС, которая была два года назад.

А бывшие сотрудники предприятия, с которыми журналистам удалось поговорить, утверждают: своими глазами видели аварийное состояние оборудования и неоднократно обращали на это внимание.

«Почему-то проводка у нас гнилая, то одно не работает, то другое. То скачки напряжения. Везде этот порох лежал, фрагменты эти все», — сказала Людмила Мельникова.

Завод даже пытались признать банкротом в 2023 году. Иск выдвинула налоговая инспекция. Но, похоже, что директору предприятия всякий раз удавалось уладить проблемы. Хотя сам начальник даже не из Ярославской области — по документам он проживает в Ставропольском крае. Тем не менее журналистам удалось с ним связаться, но разговор получился короткий.

Впрочем, на вопросы все-таки придется ответить. Только задавать их будут уже правоохранительные органы. По факту нарушения требований промышленной безопасности Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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