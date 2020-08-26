Побег, развод и месть: певица Афина впервые рассказала о страшном пути к славе

3 октября 2020 года звезда шансона, рожденная в Казахстане петербурженка греческого происхождения, певица Афина Делиониди отмечает свой 60-й день рождения. Накануне юбилея в эксклюзивном интервью 5-tv.ru артистка впервые рассказала о тяжелой судьбе, пути к славе и непростых отношениях с именитыми коллегами.

«Я не жалею ни об одной секунде прожитой жизни… Потому что я всегда живу честно», — Афина.

Счастливый билет

Звездный путь певицы Афины начался задолго до того, как она впервые вышла на сцену. Это случилось в 70-е годы, когда будущей артистке было всего 17 лет. Проживавшая сначала в Казахстане, а затем в Абхазии талантливая и вместе с тем необычайно целеустремленная девочка сразу поняла: построить карьеру здесь она не сможет. А потому приняла решение ехать в Ленинград (ныне Санкт-Петербург).

Сегодня звезда признается, что тот период в ее жизни был одним из самых сложных. И совсем не потому, что после миграции приходилось кровью и потом добывать деньги на пропитание. Что действительно доставляло ей боль — конфликт с мамой и папой. Ведь покидая дом, она оставила лишь маленькую записку со словами: «Простите родители, но я уезжаю». И более ничего.

«Я 100% благодарна папе за то, что он закалил меня. Иначе — я бы не выжила. В 17 лет сбежала сюда из Сухуми. Представляете? Девчонка, 17 лет, южная! Папа был в шоке… Им было больно. Но они простили, конечно. Я вышла замуж, родила дочь, стала популярной, люди меня полюбили! Папа все это видел…» — не сдерживая слез, вспоминала Афина.

В Ленинграде девушку, конечно, никто не ждал. Мечта о поступлении в академию театрального искусства (ныне СПбГАТИ) тоже не осуществилась: на первом же прослушивании сногсшибательной красотке предложили интим за продвижение, а после отказа пообещали навсегда «перекрыть» путь к славе.

После долгих месяцев скитаний неожиданно для себя Афина стала певицей. Правда, в одном из самых криминальных мест Северной столицы — ресторане «Нева». Способствовали тому — громкий развод, одиночество и последние 50 рублей в кармане.

«Жить же надо было на что-то, а я же гордая. Пришлось разгружать вагоны и мыть туалеты, шила обувь. Я запела только потому, что пришла в ресторан после развода и с горя решила выпить бокал шампанского. Потом вышла и сказала музыкантам: „Я хочу спеть“. Мне сказали: „50 рублей“. Вышла, спела „Без меня тебе, любимый мой“. Рыдали все. И даже бандиты!» — рассказала звезда.

«Ресторанный» период творчества артистки растянулся на долгие 15 лет. Но о нем она нисколько не жалеет. Афина считает, что это — «прекрасная школа жизни». Тогда ей приходилось заучивать тексты на разных языках: английском, французском, итальянском и даже португальском. А ее репертуар неумолимо рос. В итоге сегодня он состоит не только из собственных хитов артистки, но и композиций звезд мировой эстрады — Эдит Пиаф, Шарля Азнавура и Эллы Фицджеральд. Что это, если не наглядное свидетельство ее профессионализма?

Слава требует жертв?

Сегодня Афина — одна из самых популярных исполнительниц. Ее обожают поклонники и коллеги по шоу-бизнесу, а потому постоянно приглашают на большие проекты, корпоративы и звездные тусовки. Но однажды чересчур инициативная звезда едва не лишилась жизни.

По признанию артистки, все случилось холодным ноябрьским вечером. По возвращении домой на нее напали неизвестные и стали калечить битами до полуобморочного состояния. Афина не сомневается: могли забить и до смерти. Однако на счастье появилась женщина с криками: «Милиция!», и злоумышленники тут же испарились.

После зверского избиения, артистке пришлось полностью восстанавливать внешность. Но этого она нисколько не стыдится. Напротив, в свои 59-ть с гордостью рассказывает о чудесном пластическом хирурге, который с момента трагедии и по сей день помогает ей поддерживать себя в тонусе.

«Если я сейчас буду говорить: „Ой, нет, это все природное“, — вранье! <…> Я раньше ничего не делала, и даже не думала что-то делать. Но самое страшное, что произошло… Мне позвонили и сказали: „Ты сбиваешь цены, портишь всем артистам новогодние корпоративы!“. Потом через две недели — удар по голове битой», — с ужасом вспоминала певица.

Афина отметила, что после все СМИ пестрили заголовками, обвиняя ее коллегу Елену Ваенгу в заказе нападения. Сама артистка версию опровергает, отмечая, что мог быть кто угодно, но «только не Лена».

Маниакальная любовь

Главной трагедией собственной жизни Афина считает «маниакальную любовь», с которой пришлось столкнуться буквально несколько лет назад. В жизни звезды появился мужчина, сумевший обуздать ее кроткий нрав. Он же едва не свел любимую в могилу.

Говорить сегодня о подробностях этих больных во всех смыслах отношениях певица не хочет. Но в то же время намекает, что ее преднамеренно заточили в «золотую клетку», запретив заниматься творчеством. В какой-то момент артистка попрощалась с публикой, а потом — с самой жизнью. Спастись из заточения помогли родные люди: обожаемая мама и дочь Анастасия.

«Три года назад я поверила в сказку. Я очень сильно влюбилась! Это была такая химическая реакция. Я сказала: „Спасибо, Господи, вот оно счастье!“. А обернулось все трагедией. Ревность, издевательства. Обидно, что я чересчур преданный человек… Я тогда лишилась всего», —подчеркнула собеседница 5-tv.ru.

Есть ли дружба в шоу-бизнесе?

Именно в тот момент Афина поняла, кто из артистов ее искренний друг, а кто — обыкновенный лицемер. Как отмечает певица, протянувших руку помощи были единицы. Большинство проигнорировали даже прощальный ролик в Instagram, в котором звезда сообщает о своем уходе. Подняли шумиху в большинстве своем ее «афиняне» (Так певица предпочитает называть поклонников — Прим.ред.), предлагая деньги и другую помощь после трагического расставания с мужчиной.

«Я не хочу говорить, что все плохие. У нас потрясающая дружба с Танечкой Булановой. Она — исключение из правил. Ангел! Леночка Воробей — чудеснейший человечек! Когда я вернулась из этого ада, у меня не было ни копейки… Тогда я увидела истинное лицо всех тех „друзей“, которые даже не позвонили и не спросили. Я бы уже забила тревогу», — рассказала Афина.

Бедная Валя

По словам звезды, с подобным столкнулась и трагически скончавшаяся заслуженная артистка РФ Валентина Легкоступова. Но к сожалению, безразличие родственников к происходящему в ее случае стало роковой ошибкой.

Комментируя заявления коллег покойной, о том, что та страдала алкоголизмом, Афина утверждает: «Ничего подобного». В беседе с 5-tv.ru артистка вспомнила, как на одном из мероприятий ей предложили спиртное, но она отказалась. Сидевшая рядом Легкоступова в тот момент с облегчением заявила: «Господи, как приятно, что есть еще один человек, который не пьет».

По словам Афины, жизнь Валентины кардинально поменялась в тот момент, когда у нее появился третий супруг. Певица уверена: яхтсмен Юрий Фирсов так или иначе причастен к гибели звезды. Возможно, он лично не бил супругу в роковой вечер, но, как минимум, приучил ее к алкоголю.

«Вы обратите внимание, две недели она не выходит на связь. В дни, когда они звонили, мама говорила несвязно, а он пугал, угрожал. Знаете, я один день не услышу голос мамы — у меня истерика. Если была такая тесная связь с мамой — хватай полицию, ОМОН и беги спасай! Что ты ждешь две недели?» — недоумевала звезда.

Настоящая женщина

Отвечая на вопрос о том, что бы певица сказала самой себе в юные годы и чего бы пожелала в будущем, артистка долго не раздумывала. «Молодую Афину» она поблагодарила за то, что не сломалась под натиском страданий и жизненных препятствий. «Взрослой и мудрой» рекомендовала не останавливаться на достигнутом. Даже если друг «поставит подножку».

Певица обмолвилась, что подразумевает под этим, в частности, вопиющий инцидент, произошедший с ней недавно.

«Я такой стресс пережила… Я попала в один проект, мечтала о нем! И мне сделали подножку. Но я гордо встала и ответила!» — прокомментировала певица.

Приоткрывая завесу тайны, Афина пояснила, что главным зачинщиком был артист, имя которого известно каждому. Этот человек десятки лет бок о бок находился со звездой, и, не стерпев конкуренции, все-таки решился на подлость. Утешение звезда нашла в объятиях старого товарища — Дмитрия Нагиева, а также других коллег и зрителей.

Несмотря на тяжелые периоды в своей жизни, к юбилею певица Афина подходит с чистым сердцем. Ее главное желание сегодня — радовать зрителей. Именно поэтому свою юбилейный тур она сделала особенным, и полным сюрпризов.

«Мне хочется всех порадовать тем, что я подготовила красивую программу… И я записала песню-исповедь. Мне кажется, будет рыдать весь зал, потому что там — мои слезы. Я устала от обмана, лжи, грязи и шоу-бизнеса…» — подытожила звезда.

О том, кто сегодня чинит препятствия знаменитой певице, прошедшей сквозь огонь и медные трубы, читайте скоро на 5-tv.ru.

Ранее 5-tv.ru рассказал о тяжелом пути к славе заслуженной артистки РФ Валентины Легкоступовой.