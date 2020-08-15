Любовь и смерть Валентины Легкоступовой: подробности личной жизни погибшей певицы
Заслуженная артистка РФ 14 августа скончалась в больнице на 55-м году жизни.
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Фото, видео: ВКонтакте @legkostupovavalentina
Певица и педагог по вокалу Валентина Легкоступова на протяжении жизни успела побывать замужем трижды. За месяц до трагической кончины заслуженная артистка связала себя узами брака и обвенчалась.
Первый супруг
Впервые исполнительница хитов «Ягода-малина» и «Капля в море» отправилась в ЗАГС с мужчиной, который был старшее ее на 16 лет. Избранника знаменитости звали Игорь Кушнарев. Он играл на перкуссии, а она тогда была студенткой музыкального училища. Супруг Валентины Легкоступовой был похож на Жана-Поля Бельмондо и для него этот союз являлся вторым.
Молодая жена поставила мужчине условие — не ходить налево. Несмотря на договоренность, Игорь Кушнарев пренебрег своим обещанием и изменил артистке, когда она была беременной. Исполнительница узнала об интрижке супруга на стороне и решила, что эту страницу в истории жизни пора перевернуть. Валентина Легкоступова смогла окончательно расстаться с отцом дочери Анетты только спустя три года после предательства.
Второй муж
Второй супруг ученицы Иосифа Кобзона Алексей Григорьев был сыном известного звукоимитатора и пародиста Юрия Григорьева. Ради свадьбы с Валентиной Легкоступовой он развелся с женой, которую по случайности звали тем же именем. Плодом этих отношений стало появление на свет сына Матвея.
Дочь артистки от предыдущего брака мужчина принял как родную. Знаменитость отмечала, что ей чрезмерно повезло, так как они с мужем понимают друг друга с полуслова, а в семье царит любовь. Прожив вместе порядка 20 лет, супруги решили развестись. При этом, Валентина Легкоступова предпочитала не делать достоянием общественности истинные причины разрыва.
Третий супруг
Незадолго до смерти 54-летняя певица вышла замуж в третий раз. Ее избранником стал профессиональный яхтсмен Юрий Фирсов. Их знакомство произошло около пяти лет назад в Крыму. Валентина Легкоступова признавалась, что во время прогулки на яхте узрела в мужчине свое энергетическое зеркальное отражение.
Вскоре после свадьбы супруги совершили таинство венчания и выглядели очень счастливыми. 6 августа дочь Валентины Легкоступовой Анетта Бриль обнаружила мать и ее избранника в квартире в состоянии сильного алкогольного опьянения. Девушка отвезла обоих в наркологическую клинику. На утро Юрий Фирсов покинул медучреждение, оставив певицу одну. В ночь на 8 августа состояние знаменитости ухудшилось, и она впала в кому.
Валентину Легкоступову в срочном порядке перевели в другую больницу, где диагностировали кровоизлияние и ушиб головного мозга. Ей экстренно провели трепанацию черепа. После операции знаменитость несколько суток провела в тяжелом состоянии на аппарате ИВЛ. Несмотря на усилия медиков, 15 августа в 15.30 по московскому времени сердце заслуженной артистки остановилось.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Лариса Рубальская отреагировала на гибель Валентины Легкоступовой.
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