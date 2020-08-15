Любовь и смерть Валентины Легкоступовой: подробности личной жизни погибшей певицы

Певица и педагог по вокалу Валентина Легкоступова на протяжении жизни успела побывать замужем трижды. За месяц до трагической кончины заслуженная артистка связала себя узами брака и обвенчалась.

Первый супруг

Впервые исполнительница хитов «Ягода-малина» и «Капля в море» отправилась в ЗАГС с мужчиной, который был старшее ее на 16 лет. Избранника знаменитости звали Игорь Кушнарев. Он играл на перкуссии, а она тогда была студенткой музыкального училища. Супруг Валентины Легкоступовой был похож на Жана-Поля Бельмондо и для него этот союз являлся вторым.

Instagram @legkostupovavalentina

Молодая жена поставила мужчине условие — не ходить налево. Несмотря на договоренность, Игорь Кушнарев пренебрег своим обещанием и изменил артистке, когда она была беременной. Исполнительница узнала об интрижке супруга на стороне и решила, что эту страницу в истории жизни пора перевернуть. Валентина Легкоступова смогла окончательно расстаться с отцом дочери Анетты только спустя три года после предательства.

Второй муж

Второй супруг ученицы Иосифа Кобзона Алексей Григорьев был сыном известного звукоимитатора и пародиста Юрия Григорьева. Ради свадьбы с Валентиной Легкоступовой он развелся с женой, которую по случайности звали тем же именем. Плодом этих отношений стало появление на свет сына Матвея.

ВКонтакте @legkostupovavalentina

Дочь артистки от предыдущего брака мужчина принял как родную. Знаменитость отмечала, что ей чрезмерно повезло, так как они с мужем понимают друг друга с полуслова, а в семье царит любовь. Прожив вместе порядка 20 лет, супруги решили развестись. При этом, Валентина Легкоступова предпочитала не делать достоянием общественности истинные причины разрыва.

Третий супруг

Незадолго до смерти 54-летняя певица вышла замуж в третий раз. Ее избранником стал профессиональный яхтсмен Юрий Фирсов. Их знакомство произошло около пяти лет назад в Крыму. Валентина Легкоступова признавалась, что во время прогулки на яхте узрела в мужчине свое энергетическое зеркальное отражение.

ВКонтакте @legkostupovavalentina

Вскоре после свадьбы супруги совершили таинство венчания и выглядели очень счастливыми. 6 августа дочь Валентины Легкоступовой Анетта Бриль обнаружила мать и ее избранника в квартире в состоянии сильного алкогольного опьянения. Девушка отвезла обоих в наркологическую клинику. На утро Юрий Фирсов покинул медучреждение, оставив певицу одну. В ночь на 8 августа состояние знаменитости ухудшилось, и она впала в кому.

Валентину Легкоступову в срочном порядке перевели в другую больницу, где диагностировали кровоизлияние и ушиб головного мозга. Ей экстренно провели трепанацию черепа. После операции знаменитость несколько суток провела в тяжелом состоянии на аппарате ИВЛ. Несмотря на усилия медиков, 15 августа в 15.30 по московскому времени сердце заслуженной артистки остановилось.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Лариса Рубальская отреагировала на гибель Валентины Легкоступовой.