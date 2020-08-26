Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе традиционного общения с журналистами подчеркнул, что в Москве заинтересованы в установлении причин резкого ухудшения самочувствия Алексея Навального.

Представитель Кремля указал, что в России категорически не согласны с обвинениями в якобы отравлении блогера.

«Мы однозначно абсолютно заинтересованы не меньше других в том, чтобы понять, что привело к коме находящегося сейчас на излечении в берлинской больнице пациента. Различные поспешные формулировки, которые так обильно используются насчет того, что с высокой долей вероятности это отравление, мы терпеливо к ним относимся, но мы категорически с этим не согласны на данной стадии», — заявил Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь Владимира Путина не ответил однозначно на вопрос о необходимости изучения контактов Алексея Навального, в результате которых он мог оказаться в тяжелом состоянии в больнице. Дмитрий Песков добавил, что этим должны заниматься правоохранительные органы.

«Скорее я бы переадресовал вопрос к нашим правоохранителям, к правоохранительным органам, у которых наверняка имеется собственное суждение о целесообразности тех или иных действий», — заключил представитель Кремля.

Алексей Навальный почувствовал себя плохо 20 августа на борту самолета, который выполнял рейс Томск — Москва. Экипаж экстренно посадил воздушное судно в Омске, где мужчину госпитализировали в реанимацию в тяжелом состоянии. Навального ввели в медикаментозную кому и подключили к аппарату ИВЛ.

Медики подчеркнули, что ядов и следов их пребывания в крови или в моче блогера не обнаружено. Омские врачи считали основным рабочим диагнозом нарушение обмена веществ, которое вызвало резкое понижение сахара в крови.

22 августа Алексея Навального вывезли из России и госпитализировали в берлинскую клинику Charite.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в МИД РФ заявили об оскорбительности заявлений Запада в адрес омских врачей по Навальному.