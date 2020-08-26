РФ заинтересована в установлении причин произошедшего с Навальным — Песков
Представитель Кремля отметил, что в Москве категорически не согласны с обвинениями в отравлении блогера.
Закрыть
Смотрите также:
«Ни копейки не дал»: стало известно, кто взял на себя организацию похорон Легкоступовой
Состояние Бориса Корчевникова стремительно ухудшается
Анализы Навального показали вторичные признаки опьянения
Появились первые кадры с закрытых похорон Легкоступовой
Появилось видео из самолета, где Навальный кричит от боли
«Откуда взялся? Ни баба, ни мужик»: друг Легкоступовой на похоронах не сдержал слез
«Просто так в кому никто не впадает»: врач объяснила состояние Навального
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 24 по 30 августа
«Спящая красавица»: Пригожин показал, как Валерия в купальнике задремала на пляже
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 26 августа, для всех знаков зодиака
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Алексей Майшев; 5-tv.ru
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе традиционного общения с журналистами подчеркнул, что в Москве заинтересованы в установлении причин резкого ухудшения самочувствия Алексея Навального.
Представитель Кремля указал, что в России категорически не согласны с обвинениями в якобы отравлении блогера.
«Мы однозначно абсолютно заинтересованы не меньше других в том, чтобы понять, что привело к коме находящегося сейчас на излечении в берлинской больнице пациента. Различные поспешные формулировки, которые так обильно используются насчет того, что с высокой долей вероятности это отравление, мы терпеливо к ним относимся, но мы категорически с этим не согласны на данной стадии», — заявил Дмитрий Песков.
Пресс-секретарь Владимира Путина не ответил однозначно на вопрос о необходимости изучения контактов Алексея Навального, в результате которых он мог оказаться в тяжелом состоянии в больнице. Дмитрий Песков добавил, что этим должны заниматься правоохранительные органы.
«Скорее я бы переадресовал вопрос к нашим правоохранителям, к правоохранительным органам, у которых наверняка имеется собственное суждение о целесообразности тех или иных действий», — заключил представитель Кремля.
Алексей Навальный почувствовал себя плохо 20 августа на борту самолета, который выполнял рейс Томск — Москва. Экипаж экстренно посадил воздушное судно в Омске, где мужчину госпитализировали в реанимацию в тяжелом состоянии. Навального ввели в медикаментозную кому и подключили к аппарату ИВЛ.
Медики подчеркнули, что ядов и следов их пребывания в крови или в моче блогера не обнаружено. Омские врачи считали основным рабочим диагнозом нарушение обмена веществ, которое вызвало резкое понижение сахара в крови.
22 августа Алексея Навального вывезли из России и госпитализировали в берлинскую клинику Charite.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в МИД РФ заявили об оскорбительности заявлений Запада в адрес омских врачей по Навальному.
Читайте также
72%
0.09 88.06
0.16
Нашли ошибку?