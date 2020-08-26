РФ заинтересована в установлении причин произошедшего с Навальным — Песков

|
Василий Заика
77

Представитель Кремля отметил, что в Москве категорически не согласны с обвинениями в отравлении блогера.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Алексей Майшев; 5-tv.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе традиционного общения с журналистами подчеркнул, что в Москве заинтересованы в установлении причин резкого ухудшения самочувствия Алексея Навального.

Представитель Кремля указал, что в России категорически не согласны с обвинениями в якобы отравлении блогера.

«Мы однозначно абсолютно заинтересованы не меньше других в том, чтобы понять, что привело к коме находящегося сейчас на излечении в берлинской больнице пациента. Различные поспешные формулировки, которые так обильно используются насчет того, что с высокой долей вероятности это отравление, мы терпеливо к ним относимся, но мы категорически с этим не согласны на данной стадии», — заявил Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь Владимира Путина не ответил однозначно на вопрос о необходимости изучения контактов Алексея Навального, в результате которых он мог оказаться в тяжелом состоянии в больнице. Дмитрий Песков добавил, что этим должны заниматься правоохранительные органы.

«Скорее я бы переадресовал вопрос к нашим правоохранителям, к правоохранительным органам, у которых наверняка имеется собственное суждение о целесообразности тех или иных действий», — заключил представитель Кремля.

Алексей Навальный почувствовал себя плохо 20 августа на борту самолета, который выполнял рейс Томск — Москва. Экипаж экстренно посадил воздушное судно в Омске, где мужчину госпитализировали в реанимацию в тяжелом состоянии. Навального ввели в медикаментозную кому и подключили к аппарату ИВЛ.

Медики подчеркнули, что ядов и следов их пребывания в крови или в моче блогера не обнаружено. Омские врачи считали основным рабочим диагнозом нарушение обмена веществ, которое вызвало резкое понижение сахара в крови.

22 августа Алексея Навального вывезли из России и госпитализировали в берлинскую клинику Charite.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в МИД РФ заявили об оскорбительности заявлений Запада в адрес омских врачей по Навальному.

Читайте также

+15° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 72%
74.51
0.09 88.06
0.16
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:55
Видео: Российские танкисты поставили рекорд на АРМИ
14:46
Видео: водитель квадроцикла открыл стрельбу по детям в Подмосковье
14:32
В Москве родители выкрали семимесячную дочь из Центра содействия воспитанию
14:18
Автомобиль насмерть сбил двух детей на обочине дороги в Псковской области
14:10
«Обеспокоила всю страну»: менеджер певицы Максим объяснила ее «исчезновение»
13:58
Сенатор-республиканец заявил, что Байден на посту президента втянет США в войну

Сейчас читают

«Случается редко»: Алексей Чумаков рассказал об интимных отношениях с женой
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 августа, для всех знаков зодиака
Состояние Бориса Корчевникова стремительно ухудшается

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок