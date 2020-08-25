В МИД РФ заявили об оскорбительности заявлений Запада в адрес омских врачей по Навальному

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Алиса Маркова
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На встрече с заместителем госсекретаря США Биганом министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил, что Россия выступает за максимально тщательное и объективное расследование инцидента с блогером.

В МИД РФ заявили об оскорбительности заявлений Запада в адрес омских врачей по Навальному

Фото: www.globallookpress.com © Nikolay Titov

В Министерстве иностранных дел России заявили о глубокой оскорбительности заявлений Запада в адрес врачей омской больницы скорой медицинской помощи № 1 относительно Алексея Навального.

На встрече с заместителем госсекретаря США Стивеном Биганом глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров сообщил, что российское руководство выступает за максимально тщательное и объективное расследование инцидента с блогером.

В МИД РФ отметили, что американская сторона заранее определила случившееся как «инцидент» и сделала акцент на том, что «в случае подтверждения версии о его отравлении как оппозиционера, Вашингтон примет меры, на фоне которых померкнет реакция американского общества на российское вмешательство в президентские выборы в США в 2016 году».

Глава российского внешнеполитического ведомства указал Бигану на недопустимость голословных обвинений.

«Считаем глубоко оскорбительными обвинения в некоем стремлении „сокрыть истину“, звучащие из западных столиц в адрес омских врачей, незамедлительно оказавших Алексею Навальному высококвалифицированную помощь», — говорится в сообщении МИД РФ.

Отмечается также, что полные данные истории болезни блогера были переданы врачам из немецкой клиники Сharite, которые прилетели в Омск для транспортировки россиянина.

«Рассчитываем, что и немецкие медики проявят столь же профессиональный подход и не допустят использования результатов их лабораторных исследований в каких-либо политизированных целях», — заявили в министерстве.

Навальный находится на лечении в Германии. Специалисты медучреждения в Берлине говорят, что он впал в кому из-за интоксикации веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. Однако о каком именно веществе идет речь — не уточняется.

В минувшую субботу, 22 августа, сотрудники Минздрава Омской области обнародовали результаты первых анализов блогера. В его организме не были найдены ни синтетические или судорожные яды, ни оксибутираты, ни барбитураты, ни стрихнин. При этом лабораторная диагностика мочи выявила содержание алкоголя, а также кофеина.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что доктор Александр Мясников оценил версию немецких врачей об «отравлении» блогера Алексея Навального.

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