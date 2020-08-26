В международной организации напомнили, что у американцев нет права на то, что они требуют.

Фото, видео: www.globallookpress.com © Morteza Nikoubazl, 5-tv.ru

Совет безопасности ООН не поддержал США в вопросе санкций против Ирана.

Вашингтон требовал вернуть ограничения из-за того, что Тегеран якобы не исполняет свои обязательства по ядерной программе.

Большинство членов Совбеза заявили, что у США нет даже права запускать такую процедуру — в 2018-м они вышли из сделки. В Вашингтоне уже не первый раз пытаются продлить запрет на поставки оружия в Иран. Он истекает 18 октября этого года.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Россия запросила экстренную встречу СБ ООН по санкциям против Ирана. Франция, Германия и Великобритания не поддержали инициативу США о восстановлении санкций в отношении арабского государства. Таким образом, очередная идея «наказать» исламскую республику не нашла поддержки даже среди ближайших американских союзников. В МИД стран напомнили, что любые конфликтные ситуации необходимо решать с помощью диалога, а не угроз. Вашингтону также указали, что США по собственной воле вышли из соглашения по иранской ядерной программе.

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