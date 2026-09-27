Трамп отверг идею Ирана по Ормузскому проливу

Президент США Дональд Трамп назвал неприемлемой иранскую инициативу о возобновлении судоходства через Ормузский пролив. Об этом он сообщил в беседе с журналистами в Белом доме, пишет агентство Reuters.

«Я отклоняю их предложение. <…> Они хотят заключить сделку, и я думаю, что это нормально. Я тоже люблю заключать сделки, но эта сделка неприемлема», — сказал глава государства.

При этом американский лидер в очередной раз подчеркнул, что обстановка в проливе находится под полным контролем Вашингтона. В качестве подтверждения он заявил, что недавно через него проследовали 29 кораблей.

Кроме того, Трамп уклонился от ответа на вопрос о том, могут ли США нанести новые удары по исламской республике после выборов Конгресс, которые пройдут в ноябре этого года.

О плане по восстановлению работы Ормузского пролива иранская сторона рассказала на Генассамблее ООН в Нью-Йорке. По словам главы МИД этой страны Аббаса Аракчи, Тегеран через посредников из Катара передал Вашингтону свое предложение. В нем Иран потребовал возобновить судоходство и начать переговоры о прекращении боевых действий в недельный срок.

Ранее китайский лидер Си Цзиньпин заявил, что Пекин рассчитывает на скорейшее проведение ирано-американских переговоров и достижение двустороннего соглашения по волнующим темам.

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