Школы и детсады России проверили на безопасность

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О результатах проверки замглавы МЧС отчитался в правительстве.

Фото, видео: www.globallookpress.com © Bernhard, A., 5-tv.ru

Почти 100 тысяч российских школ и детских садов отвечают всем требованиям безопасности. Таковы результаты проверки, которую перед началом учебного года провели в МЧС. О результатах замглавы ведомства рассказал заместителю председателя правительства Татьяне Голиковой.

Специалисты проверили состояние систем автоматической противопожарной защиты, а также наличие путей для эвакуации в случае возгорания. Особое внимание уделили подготовке учителей к действиям на случай эвакуации. С 1 сентября сотрудники МЧС проведут специальные занятия для детей.

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