Высокопоставленный дипломат поскандалил с активистами «СтопХам»

Антипример дипломатии показал высокопоставленный сотрудник МИД в Петербурге. Человек, похожий на начальника консульского отдела, поскандалил с активистами движения «СтопХам». Такое вызывающее поведение, а судя по видео, опубликованному в сети, он оскорблял и приставал к прохожим, удивило не только общественников.

Активисты движения «СтопХам» зачастую и сами перегибают палку в борьбе за свободные от машин тротуары и соблюдение правил парковки. Но в этой ситуации, похоже, отличились обе стороны конфликта. Дипломат с этим косвенно согласился, хотя и виновным себя не считает.

Корреспондент Алексей Полторанин подробнее.