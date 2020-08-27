Высокопоставленный дипломат поскандалил с активистами «СтопХам»

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Коллеги Владимира Тимошенко, похоже, не знают о выходке своего коллеги. Теперь и им придется оценить его поведение и принять соответствующие меры.

Фото, видео: Известия / Сергей Коньков; 5-tv.ru

Антипример дипломатии показал высокопоставленный сотрудник МИД в Петербурге. Человек, похожий на начальника консульского отдела, поскандалил с активистами движения «СтопХам». Такое вызывающее поведение, а судя по видео, опубликованному в сети, он оскорблял и приставал к прохожим, удивило не только общественников.

Активисты движения «СтопХам» зачастую и сами перегибают палку в борьбе за свободные от машин тротуары и соблюдение правил парковки. Но в этой ситуации, похоже, отличились обе стороны конфликта. Дипломат с этим косвенно согласился, хотя и виновным себя не считает.

Корреспондент Алексей Полторанин подробнее.

 

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