Высокопоставленный дипломат поскандалил с активистами «СтопХам»
Коллеги Владимира Тимошенко, похоже, не знают о выходке своего коллеги. Теперь и им придется оценить его поведение и принять соответствующие меры.
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Фото, видео: Известия / Сергей Коньков; 5-tv.ru
Антипример дипломатии показал высокопоставленный сотрудник МИД в Петербурге. Человек, похожий на начальника консульского отдела, поскандалил с активистами движения «СтопХам». Такое вызывающее поведение, а судя по видео, опубликованному в сети, он оскорблял и приставал к прохожим, удивило не только общественников.
Активисты движения «СтопХам» зачастую и сами перегибают палку в борьбе за свободные от машин тротуары и соблюдение правил парковки. Но в этой ситуации, похоже, отличились обе стороны конфликта. Дипломат с этим косвенно согласился, хотя и виновным себя не считает.
Корреспондент Алексей Полторанин подробнее.
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