Автомобиль насмерть сбил двух детей на обочине дороги в Псковской области

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Алиса Маркова
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С малышами по дороге в городе Великие Луки шла мать. После ДТП она была госпитализирована.

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Фото, видео: ГИБДД ОМВД России по городу Великие Луки, 5-tv.ru

Двое малолетних детей погибли в аварии в Псковской области. ДТП произошло в городе Великие Луки. По данным ГИБДД, женщина с двумя малышами четырех лет и девяти месяцев шла по обочине дороги, в какой-то момент автомобиль ВАЗ-2107 наехал на группу пешеходов. В результате аварии, дети погибли на месте, мать была госпитализирована. Обстоятельства трагедии устанавливаются. Водитель находится на месте ДТП.

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