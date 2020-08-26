Видео: водитель квадроцикла открыл стрельбу по детям в Подмосковье
Вопиющий инцидент произошел в одном из дворов в Подольске.
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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков, ВКонтакте @pd150
Водитель квадроцикла по невыясненным причинам открыл стрельбу по детям в Подмосковье. Как сообщают очевидцы в социальной сети «ВКонтакте», вопиющий инцидент произошел рядом с детской площадкой в одном из дворов в Подольске и попал в поле зрения камеры видеонаблюдения.
На кадрах видно, как неизвестный паркует четырехколесный транспорт и некоторое время смотрит в сторону играющих детей. В определенный момент из-за кустов выходят двое детей и в этот же момент водитель квадроцикла протягивает руку и стреляет в них. Один из ребят тут же убегает. Через несколько секунд его примеру следует второй.
Один из очевидцев попытался догнать стрелявшего. Едва заметив бегущего мужчину, квадроциклист «дал по газам» и скрылся.
Пользователи местного паблика ничего не сообщают о пострадавших, но обещают найти и наказать стрелка.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что после перестрелки в Ингушетии около 300 человек собрались у больницы.
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