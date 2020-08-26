Видео: водитель квадроцикла открыл стрельбу по детям в Подмосковье

Водитель квадроцикла по невыясненным причинам открыл стрельбу по детям в Подмосковье. Как сообщают очевидцы в социальной сети «ВКонтакте», вопиющий инцидент произошел рядом с детской площадкой в одном из дворов в Подольске и попал в поле зрения камеры видеонаблюдения.

На кадрах видно, как неизвестный паркует четырехколесный транспорт и некоторое время смотрит в сторону играющих детей. В определенный момент из-за кустов выходят двое детей и в этот же момент водитель квадроцикла протягивает руку и стреляет в них. Один из ребят тут же убегает. Через несколько секунд его примеру следует второй.

Один из очевидцев попытался догнать стрелявшего. Едва заметив бегущего мужчину, квадроциклист «дал по газам» и скрылся.

Пользователи местного паблика ничего не сообщают о пострадавших, но обещают найти и наказать стрелка.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что после перестрелки в Ингушетии около 300 человек собрались у больницы.