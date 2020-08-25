Видео: После перестрелки в Ингушетии около 300 человек собрались у больницы

Порядка 300 человек пришли к больнице города Сунжа в Ингушетии. В медучреждение доставили 12 пострадавших в перестрелке между двумя семьями в станице Нестеровская.

В попытке прекратить беспорядки у здания, силовики открыли огонь в воздух. По периметру дежурят около 50 бойцов ОМОН. На кадрах, опубликованных в местном паблике в Instagram, заметно большое столпотворение людей, слышны выстрелы и крики людей.

По данным 5-tv.ru, конфликт произошел между представителями семей Ферзаули и Хациевых из-за должности в местной администрации. Переговоры перешли в драку с ножевыми и огнестрельными ранениями.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что легковой автомобиль с семьей обстреляли в Ингушетии.