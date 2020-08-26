Борис Корчевников показал фото своей мамы в юности

Известный актер и телеведущий Борис Корчевников поделился ретро-фотографией своей матери, сделанной приблизительно в 1960-е годы. Снимок тележурналист опубликовал на своей страничке в Instagram.

На черно-белом фото совсем юная Ирина предстала с длинной растрепанной челкой, аккуратно подведенными глазами и милыми веснушками, рассыпавшимися по вздернутому носу и щекам.

Instagram @b.korchevnikov

Фотография тронула подписчиков актера, они наперебой рассыпались в комплементах в адрес его мамы.

«Очень мудрые глаза»;

«Мама прекрасного сына»;

«Красотка, совсем девчонка», — написали фолловеры.

38-летний артист с большим трепетом относится к своей матери, с которой живет в небольшой квартире в центре Москвы, чтобы заботиться о ней. В следующем году Ирина Корчевникова отметит юбилей — ей исполнится 75 лет. Много лет она проработала во МХАТе имени Чехова: сначала в должности помощника главного инженера, затем стала ассистентом народного артиста Олега Ефремова, после чего дослужилась до заместителя директора. С 2000 года возглавляла музей МХАТа, а также руководила Театром кукол имени Образцова вплоть до 2019 года.

Телеведущий Борис Корчевников рос с мамой без отца и познакомился с ним только в 13 лет. В 2015-м тот скончался. В том же году известный журналист перенес сложную операцию на головном мозге — у него диагностировали доброкачественную опухоль. Операция прошла успешно, однако после нее деятель культуры стал хуже слышать, поскольку опухоль задела слуховой нерв. В СМИ стали появляться сообщения об ухудшении состояния артиста. В интервью 5-tv.ru концертный директор Бориса Корчевникова Табриз Шахиди рассказал о глухоте телеведущего.