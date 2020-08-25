Что концертный директор Корчевникова рассказал о глухоте телеведущего

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Алиса Маркова
Эксклюзив 265

По словам гостей программы «Судьба человека», у звезды имеются серьезные проблемы со слухом.

Что концертный директор Корчевникова рассказал о глухоте телеведущего

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Алексей Майшев

Концертный директор известного российского актера и телеведущего Бориса Корчевникова Табриз Шахиди прокомментировал 5-tv.ru информацию о его самочувствии.

Пять лет назад актер и телеведущий перенес операцию по удалению доброкачественной опухоли в области головы. В последнее время в близких кругах звезды появилась информация, что Корчевников теряет слух.

Так, люди, которые находились в зале во время записи программы «Судьба человека» сообщили, что звезда кино плохо слышит, вопросы ему пишут на планшет, а ответы гостей он читает по губам. Однако Табриз Шахиди говорит, что поводов для беспокойства нет.

«Все у Бориса в порядке. Никаких осложнений. Чувствует себя хорошо. В работе!» — заявил концертный директор Бориса Корчевникова.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что певица и актриса Алена Кравец шокирована состоянием телеведущего Корчевникова.

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