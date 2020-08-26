Жена звезды криминальных сериалов получила серьезную травму

Жена звезды криминальных сериалов Виктора Балабанова получила серьезную травму. 61-летняя Антонина Ивановна была госпитализирована в Москве. Возле станции метро «Проспект мира» она сломала ногу. По информации 5-tv.ru, женщина поскользнулась на плитке у метрополитена. Обстоятельства выясняются.