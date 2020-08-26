Фото с места аварийной посадки вертолета в горах в Сочи

В распоряжении 5-tv.ru появилось эксклюзивное фото с места аварийной посадки вертолета в районе хребта Аибга в Сочи. По предварительным данным, на борту воздушного судна находилось четыре человека: пилот и трое пассажиров.

Как сообщили в МЧС, в результате ЧП два человека пострадали. Мужчина получил травму головы, а женщина пожаловалась медикам на боли в спине. Погибших нет.

Предположительно, вертолет следовал экскурсионным рейсом.