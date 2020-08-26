Фото с места аварийной посадки вертолета в горах в Сочи
По предварительным данным, в результате ЧП пострадали два человека.
Фото: 5-tv.ru
В распоряжении 5-tv.ru появилось эксклюзивное фото с места аварийной посадки вертолета в районе хребта Аибга в Сочи. По предварительным данным, на борту воздушного судна находилось четыре человека: пилот и трое пассажиров.
Как сообщили в МЧС, в результате ЧП два человека пострадали. Мужчина получил травму головы, а женщина пожаловалась медикам на боли в спине. Погибших нет.
Предположительно, вертолет следовал экскурсионным рейсом.
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