Ставка на искусственный интеллект: Пентагон разработал новый план против РФ

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Анастасия Шадская
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Аналитики Министерства обороны США и НАТО придумали, как Америке получить серьезное преимущество над российскими военными в случае взаимных конфликтов. Об этом сообщили в издании National Interest.

Ставка на искусственный интеллект: Пентагон разработал новый план против РФ

Фото: www.globallookpress.com /J.W.Alker

Организация Североатлантического договора (НАТО) в будущем планирует делать ставку на объединение искусственного интеллекта с силой человеческой мысли. Идея заключается в массовой компьютеризации всех систем, чтобы моментально реагировать на угрозу и отслеживать все данные в режиме реального времени, пишет National Interest.

Инициатива принадлежит командующему испытательным центром американских военно-воздушных сил Кристоферу Аззано. Он настаивает на введении новых технологий и компьютерных стратегий наравне с современными вооружениями.

Это будет отличным способом перевесить чашу весов в пользу армии США на фоне усиления России, считают в издании. Для этого необходимо будет оснастить все беспилотники и истребители ВВС датчиками, которые будут передавать актуальную информацию по спутниковой связи. Кроме того, потребуется активное использование новых сетевых платформ и облачных хранилищ, чтобы план имел успех.

Соответствующее обсуждение о введении сетецентрического управления боевыми действиями уже ведется в Пентагоне. В НАТО рассчитывают, что это не только добавит значимости их силам, но и позволит выиграть потенциальные войны будущего. Эксперты полагают, что от этого зависит «исход следующей войны», которая может произойти с РФ

Ранее 5-tv.ru писал, как американцев изумила смекалка российских подводников в сравнении с флотом США.

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