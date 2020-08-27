🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 августа, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 27 августа, Луна переходит из знака Стрельца в знак Козерога. В этот не стоит давать деньги в долг, иначе можно будет долго ждать их возвращения. Рекомендуется посвятить себя творческим занятиям.

♈ Овен

Позади немало испытаний, ваш путь не был легким, Овны. Но пришла пора отпустить прошлое и дать шанс новым отношениям и свершениям. Это может стать новой замечательной главой вашей жизни.

Космический совет: доверьтесь Вселенной, и она не подведет.

♉ Телец

Никогда не поздно меняться. Возраст — это просто число, дорогие Тельцы. Возможно, сейчас самое время задуматься о том, что нужно именно вам.

Космический совет: преображение — вот, что вам нужно.

♊ Близнецы

Вам разбили сердце? Не вы первые, не вы последние, дорогие Близнецы. Нельзя позволять этому портить всю вашу жизнь. Кстати, если оглядеться по сторонам, то вас может ждать новое чувство.

Космический совет: позвольте себе открыться любви.

♋ Рак

Сейчас наступает самое благодатное время для Раков, когда будет все получаться. Мечтавшие о ребенке скоро услышат радостную весть, а вынашивавшие план собственного проекта смогут, наконец, его реализовать.

Космический совет: плодородие — вот ключевое слово этого периода вашей жизни.