В музее Петербурга покажут ружье Петра I и револьвер Николая II
Экспонаты продемонстрируют в Санкт-Петербургском Военно-историческом музее артиллерии, инженерных войск и войск связи Минобороны России
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Фото, видео: www.globallookpress.com /MOD Russia, 5-tv.ru
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