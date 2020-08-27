В музее Петербурга покажут ружье Петра I и револьвер Николая II

Непогода в столице не помешала участникам танкового биатлона устроить заезды на полигоне Алабино. Под Москвой продолжает работу Международный форум «Армия-2020». В Кубинке в среду соревновались операторы беспилотников — в дисциплине под названием «дрон-биатлон». На скорости до ста пятидесяти километров в час они прошли трассу, полную препятствий и мишеней.

А в Тывен в разгаре двухдневная конная гонка. Военные России и Узбекистана пройдут марафон в 130 километров.

В Петербурге — своя, культурная программа. В Музее артиллерии выставили уникальное оружие российских императоров. Охотничье ружье Петра Первого — с вензелем и короной и револьвер Николая Второго, выполненный в кавказском стиле.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что российские танкисты поставили рекорд на АРМИ.