В музее Петербурга покажут ружье Петра I и револьвер Николая II

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Экспонаты продемонстрируют в Санкт-Петербургском Военно-историческом музее артиллерии, инженерных войск и войск связи Минобороны России

Фото, видео: www.globallookpress.com /MOD Russia, 5-tv.ru

Непогода в столице не помешала участникам танкового биатлона устроить заезды на полигоне Алабино. Под Москвой продолжает работу Международный форум «Армия-2020». В Кубинке в среду соревновались операторы беспилотников — в дисциплине под названием «дрон-биатлон». На скорости до ста пятидесяти километров в час они прошли трассу, полную препятствий и мишеней.

А в Тывен в разгаре двухдневная конная гонка. Военные России и Узбекистана пройдут марафон в 130 километров.

В Петербурге — своя, культурная программа. В Музее артиллерии выставили уникальное оружие российских императоров. Охотничье ружье Петра Первого — с вензелем и короной и револьвер Николая Второго, выполненный в кавказском стиле.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что российские танкисты поставили рекорд на АРМИ.

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