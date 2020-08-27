В Петербурге пытаются остановить борьбу с уличным искусством. Ввести мораторий на закрашивание граффити предложили местные депутаты.

Пока туристы снимают на память, уличные художники реставрируют свою же работу — кто-то кирпичом или камнем пытался испортить монохромный портрет. И те, и другие сокрушаются — совсем граффити может исчезнуть, потому что не согласовано с чиновниками

Корреспондент Роман Ишмухаметов увидел, что мы можем потерять. Подробнее смотрите в видеосюжете.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что граффити с флагом Белоруссии появилось на стене памяти Цоя в Москве.