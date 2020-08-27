Борьбу с граффити пытаются остановить в Петербурге — видео

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Местные депутаты предложили перестать уничтожать шедевры уличных художников.

Фото, видео: www.globallookpress.com /Zamir Usmanov, 5-tv.ru

В Петербурге пытаются остановить борьбу с уличным искусством. Ввести мораторий на закрашивание граффити предложили местные депутаты.

Пока туристы снимают на память, уличные художники реставрируют свою же работу — кто-то кирпичом или камнем пытался испортить монохромный портрет. И те, и другие сокрушаются — совсем граффити может исчезнуть, потому что не согласовано с чиновниками

Корреспондент Роман Ишмухаметов увидел, что мы можем потерять. Подробнее смотрите в видеосюжете.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что граффити с флагом Белоруссии появилось на стене памяти Цоя в Москве.

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