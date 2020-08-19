Видео: Граффити с флагом Белоруссии появилось на стене памяти Цоя в Москве

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Молодцова Анна
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Кадры с моментом нанесения рисунка неизвестным мужчиной разместили в сети.

Фото, видео: Instagram @sematykavkin

На стене памяти Виктора Цоя на Арбате в Москве появилось граффити с бело-красно-белым белорусским флагом, который является символом протеста в республике.

На видео, распространившемся в сети, можно заметить, как мужчина стоит у мемориальной стены, на которой уже нарисованы белые полосы и готовится закрасить красным центр изображения.

Москвичи обратили внимание на рисунок 18 августа, и вскоре он был закрашен коммунальными службами. Как сообщает Агентство городских новостей «Москва», столичная полиция проводит проверку по факту произошедшего.

«В ОМВД России по району Арбат от сотрудников полиции поступила информация о том, что в ходе патрулирования по адресу Кривоарбатский переулок, дом 3, на стене памяти Виктора Цоя обнаружен рисунок, похожий на Белорусский флаг, рисунок был устранен уборщиками», — сообщил агентству источник в правоохранительных органах.

Песня Виктора Цоя «Перемен» уже стала символом протестов в Белоруссии, начавшихся после обнародования результатов выборов президента. Александр Лукашенко стал безоговорочным лидером, набрав 80,1% голосов, его оппонент Светлана Тихановская оказалась на втором месте с 10,12%.

Ранее 5-tv.ru сообщал, кто вошел в новый состав правительства Белоруссии.

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