Из фигуристок в актрисы: Алина Загитова снимется в кино

Фигуристка Алина Загитова попробует себя в роли актрисы. Спортсменка снимется в японском фильме, где сыграет саму себя. Лента представялет собой ремейк еще не вышедшей в прокат российской «Пальмы» — фильма, основанного на реальных событиях, пишет со ссылкой на jp.sputniknews.com портал Sport24.ru.

«Пальма» — картина, снятая Александром Домогаровым-младшим, сыном знаменитого актера. Сам он знаком многим по роли лыжника в саге «Елки». Фильм рассказывает о событиях 1970 года в московском аэропорту «Внуково». Хозяин овчарки оставил ее там, когда питомца отказались пустить на борт без справки. Собака получила кличку Пальма, верно ждала его два года, но тот так за ней и не вернулся.

Instagram @sanekdomogarov

Японским продюсерам понравилась идея картины, напомнившая им «Хатико». Самого Домогарова-младшего такое сравнение скорее расстроило, но он согласился на предложение снять ремейк. В итоге фильм станет своеобразным продолжением российской ленты, где действие будет проходить в японской провинции Акита на Хонсю. Там же будет сниматься и Александр Домогаров-старший, у которого много фанатов в Японии.

Алина Загитова также появится в фильме неслучайно. У девушки много фанатов в Стране восходящего солнца, так что ее роль привлечет в кинотеатры дополнительных зрителей.

Российская премьера «Пальмы» из-за коронавируса сдвинулась с июня 2020 года на осень. А японская «История Акиты и Пальмы» выйдет через год, летом 2021 года. Правда, съемки с Загитовой завершили еще в марте, они прошли в Москве. Кроме молодой фигуристки в фильме появится ее любимица Масару, собака породы акита-ину, одной из самых популярных и распространенных в Японии.

Ранее 5-tv.ru писал, что Алина Загитова решила пропустить сезон 2020/2021.