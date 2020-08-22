Попрощалась с карьерой? Загитова не будет участвовать на этапах Кубка России

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Андрей Чапыгин
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Поклонники фигуристки опешили от новости, что их любимица не выйдет на лед на соревнованиях сезона-2020/21.

Попрощалась с карьерой? Загитова не будет участвовать на этапах Кубка России

Фото: Известия / Александр Казаков

Федерация фигурного катания опубликовала на своем официальном сайте распределение составов сборной команды по этапам Кубка России. Из документа стало известно, что Алина Загитова пропустит соревнования 2021 года. Поклонники были ошарашены этой новостью, так как отказ от участия в этапах Кубка влечет за собой невозможность выступления на Чемпионате России.

Алина Загитова заявила о своем решении оставить лед в 2019 году, однако уверяла, что это лишь на время. Фигуристка высказывала также желание заняться тренерской деятельностью.

Однако другие именитые фигуристки будут выступать на соревнованиях. Так, Анна Щербакова, воспитанница тренера Этери Тутберидзе, двукратная чемпионка России, примет участие в первом и третьем этапах, проходящих в Сызрани с 18 по 22 сентября и в Сочи с 23 по 27 октября соответственно.

Александра Трусова, двукратная чемпионка России, заявлена на второй этап в Москве и в Казани, которые будут проводиться 10–13 октября и 8–12 ноября.

Помимо них в соревнованиях примет участие Алена Косторная и Евгения Медведева. Первенство России пройдет в Челябинске с 23 по 27 декабря.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Татьяна Тарасова оценила перспективы Трусовой и Касторной, перешедших под руководство Евгения Плющенко.

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