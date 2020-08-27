Почти 200 горняков эвакуированы из-за задымления на шахте на Урале

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Карина Бернтгольц
Срочная новость 49

Информация о произошедшем инциденте уточняется.

Почти 200 горняков эвакуированы из-за задымления на шахте на Урале

Фото: МЧС России

Почти 200 горняков эвакуированы из-за задымления в стволе шахты «Южная-2» на Урале. Об этом ТАСС сообщил собственный источник.

МЧС России

По предварительной версии, инцидент произошел из-за возгорания кабеля. Об этом сообщил агентству «Интерфакс-Урал» начальник отдела по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям, взаимодействию с правоохранительными органами администрации Кушвинского городского округа Алексей Егозов.

В настоящий момент на месте ЧП работают десять горноспасателей, они производят обследование шахты с целью выяснения причины задымления.

Информация о случившемся уточняется.

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