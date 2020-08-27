В Центробанке предупредили об утечке данных 55 тысяч банковских карт

Эфирная новость 60

Кибермошенники похитили данные клиентской базы одного из самых популярных интернет-магазинов.

Фото, видео: www.globallookpress.com /Josef Horazny, Martin Sterba, 5-tv.ru

Около 55 тысяч записей с персональными данными россиян утекли в сеть. Об этом сообщили аналитики Центробанка. Жертвами кибермошенников стали клиенты одного из самых популярных интернет-магазинов. Базы с их аккаунтами уже продаются на специализированных сайтах и через Telegram-каналы. Кроме того, в них имеется личная информация о банковских картах.

Представители онлайн-площадки утечку данных подтвердили. Правда утверждают, что атака хакеров произошла еще в марте, однако сейчас все меры безопасности приняты и новых случаев взлома серверов с тех пор не было.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о новых способах обмана россиян в период самоизоляции.

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