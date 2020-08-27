Российские авто признали «машинами-долгожителями»

Российские автомобили попали в рейтинг машин-долгожителей. Авторитетное британское издание «Автокар» отметило наши «Ниву» и «пятерку» как проверенные временем модели.

«Нива» выпускается уже 43 года. Британские журналисты назвали ее «самым долгоиграющим внедорожником в мире». Создавалась она как прочная серьезная машина для тяжелых условий. «Нивы» десять лет служили транспортом для нашей базы в Арктике.

Еще одно авто с длинной историей российский седан — ВАЗ 2105. Модернизированную версию знаменитой «копейки» производили в течение 32 лет. Было выпущено свыше 14 миллионов машин. Ее даже экспортировали в Великобританию и Канаду, где ее продавали под названием Riva.