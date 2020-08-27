Костенко отсудила алименты у Тарасова, чтобы испортить жизнь его бывшей жене?

Анастасия Костенко, жена футболиста Дмитрия Тарасова, добилась через суд алиментов на содержание двух общих дочерей от супруга. Об этом пишет Teleprogramma.pro.

Заседание прошло летом. Иск Костенко был удовлетворен судом. С 5 августа модель получает выплаты от Тарасова. Однако, как отмечает издание, пара не объявляла о разводе. Вопрос о том, отсудила ли модель алименты у первой жены футболиста Оксаны Пономаренко или супруги находятся на грани разрыва, остается открытым.

Возможная причина такого поступка — попытка уменьшить сумму алиментов, которые футболист выплачивает своей первой жене Оксане Пономаренко, с которой он развелся в 2012 году. Спортсмен оплачивает содержание старшей дочки Ангелины, но его доходы заметно уменьшились после перехода из «Локомотива» в «Рубин». Сумма выплат однако не изменилась, а даже стала больше, так как суд приписал к доходам Тарасова рекламные контракты его нынешней избранницы Костенко, и теперь Ангелина получает от отца на 104 тысячи рублей больше.

Эта ситуация и могла стать поводом Костенко обратиться в суд. Она выиграла дело, теперь модель получает от мужа деньги на содержание дочерей, а выплаты бывшей жене очень сильно уменьшились.

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