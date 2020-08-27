Костенко отсудила алименты у Тарасова, чтобы испортить жизнь его бывшей жене?

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Андрей Чапыгин
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С 5 августа модель получает выплаты от футболиста на содержание дочек.

Костенко отсудила алименты у Тарасова, чтобы испортить жизнь его бывшей жене?

Фото: Instagram @kostenko.94

Анастасия Костенко, жена футболиста Дмитрия Тарасова, добилась через суд алиментов на содержание двух общих дочерей от супруга. Об этом пишет Teleprogramma.pro.

Заседание прошло летом. Иск Костенко был удовлетворен судом. С 5 августа модель получает выплаты от Тарасова. Однако, как отмечает издание, пара не объявляла о разводе. Вопрос о том, отсудила ли модель алименты у первой жены футболиста Оксаны Пономаренко или супруги находятся на грани разрыва, остается открытым. 

Возможная причина такого поступка — попытка уменьшить сумму алиментов, которые футболист выплачивает своей первой жене Оксане Пономаренко, с которой он развелся в 2012 году. Спортсмен оплачивает содержание старшей дочки Ангелины, но его доходы заметно уменьшились после перехода из «Локомотива» в «Рубин». Сумма выплат однако не изменилась, а даже стала больше, так как суд приписал к доходам Тарасова рекламные контракты его нынешней избранницы Костенко, и теперь Ангелина получает от отца на 104 тысячи рублей больше.

Эта ситуация и могла стать поводом Костенко обратиться в суд. Она выиграла дело, теперь модель получает от мужа деньги на содержание дочерей, а выплаты бывшей жене очень сильно уменьшились.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как пьяный Тарасов устроил дебош на борту самолета.

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