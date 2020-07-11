«Я ковыляю словно утка»: Кэти Перри пожаловалась на тяготы первой беременности
Певицу обнадеживает, что для Орландо Блума это не первый опыт отцовства.
Фото: Instagram @katyperry
Популярная американская певица Кэти Перри пожаловалась на трудности, которые испытывает во время первой беременности. В интервью радиостанции Hits Radio она призналась, что вынашивать ребенка ей дается очень нелегко.
«Я ковыляю словно утка! Мне тяжело дышать, теперь я постоянно дышу через рот. Это громко и неприятно, и, Боже мой, я ем столько фруктового льда! Сейчас я очень активна, мои врачи сказали: „Оставайся такой, и ты будешь в порядке“. Так что я танцую и много пою», — поделилась переживаниями артистка.
Также она отметила, что ее успокаивает, что для отца ее ребенка, Орландо Блума, это будет не первый опыт воспитания малыша. По ее словам, благоверный помогает ей в житейских вопросах, например, как правильно выбрать коляску для маленького.
«Когда мы выбирали коляску, он точно знал, какая нужна. Некоторые из них такие роскошные, с кожаными ручками и тому подобное… Меня тянуло к ним, но он сказал: «Нет, позволь мне показать, какой должна быть коляска“», — рассказала певица.
Свадьба, которую пара планировала провести в Японии, по ее словам, будет перенесена из-за пандемии коронавируса. Однако артистка уверена, что со временем все получится организовать и собрать друзей, которые ее поддержат.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Кэти Перри опубликовала снимки с огромным животом.
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