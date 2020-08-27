Скорость интернет-платформ без российской регистрации могут ограничить
Соответствующую инициативу предлагает реализовать член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина.
Фото: www.globallookpress.com © Bernhard Kreutzer
Скорость интернет-платформ без российской регистрации могут ограничить. Как сообщает РИА Новости, соответствующая инициатива прописана в тексте выступления директора Лиги безопасного интернета и члена Общественной палаты Екатерины Мизулиной для круглого стола «Западные техногиганты как угроза суверенитету государства».
Отмечается, что социальные сети и мессенджеры должны иметь регистрацию на территории РФ, а также назначить представителя в стране. Компании должны платить налоги и декларировать средства, получаемые от продажи рекламы, таргетирования и продвижения.
«В случае, если делать не будут, то регулятор должен ограничить скорость сервиса или платформы», — говорится в тексте.
Кроме прочего, Екатерина Мизулина предлагает обязать интернет-платформы выявлять деструктивный контент и блокировать его.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в «Одноклассниках» появилась возможность получить бесплатную консультацию врача.
Читайте также
82%
1.03 89.23
1.17
Нашли ошибку?