Скорость интернет-платформ без российской регистрации могут ограничить

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Василий Заика
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Соответствующую инициативу предлагает реализовать член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина.

Скорость интернет-платформ без российской регистрации могут ограничить

Фото: www.globallookpress.com © Bernhard Kreutzer

Скорость интернет-платформ без российской регистрации могут ограничить. Как сообщает РИА Новости, соответствующая инициатива прописана в тексте выступления директора Лиги безопасного интернета и члена Общественной палаты Екатерины Мизулиной для круглого стола «Западные техногиганты как угроза суверенитету государства».

Отмечается, что социальные сети и мессенджеры должны иметь регистрацию на территории РФ, а также назначить представителя в стране. Компании должны платить налоги и декларировать средства, получаемые от продажи рекламы, таргетирования и продвижения.

«В случае, если делать не будут, то регулятор должен ограничить скорость сервиса или платформы», — говорится в тексте.

Кроме прочего, Екатерина Мизулина предлагает обязать интернет-платформы выявлять деструктивный контент и блокировать его.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в «Одноклассниках» появилась возможность получить бесплатную консультацию врача.

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