В России создали прибор для определения коронавируса в воздухе

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Алина Потёмкина
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Устройство планируют использовать в местах массового скопления людей.

В России создали прибор для определения коронавируса в воздухе

Фото: www.globallookpress.com © Zygimantas Gedvila via www.imago

Прибор для выявления вирусов в воздухе, в том числе и коронавирусов, создали на Красногвардейском заводе имени С.А. Зверева, входящем в холдинг «Швабе» корпорации «Ростех». Как рассказал РИА Новости гендиректор предприятия Александр Новиков, устройство получило название «Детектор-БИО».

Аппарат способен определять бактерии, вирусы и токсины в воздухе. На анализ пробы уходит от десяти минут до получаса. Разработали устройство совместно с НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России.  

Государственные испытания прибора завершились в июне. Пока сертификация «Детектора-БИО» только готовится, а значит, говорить о его заказах пока рано, заметил Новиков. Однако завод готов к максимальному производству приборов, когда это станет возможным.

«Важно, что этот прибор может реагировать на различные патогены в воздухе, поэтому его можно применять как в гражданских целях, так и для обеспечения биологической безопасности», — обратил внимание гендиректор предприятия.

«Детектор-БИО» способен обнаруживать до 86 возбудителей инфекционных заболеваний в воздухе. Его смогут применять для обеспечения безопасности в местах массового скопления людей: метро, аэропортах, вокзалах, объектах инфраструктуры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что США ввели санкции против разработчика российской вакцины от COVID-19.

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