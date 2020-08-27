Признали поражение? США ввели санкции против разработчика российской вакцины от COVID

Пока растет список стран, желающих сотрудничать с Россией, США вводят санкции против наших институтов, которые участвовали в разработке вакцины против COVID-19. Причем под нелепыми предлогами.

Например, 48-й НИИ Минобороны уличили в связи с российской армией! Сначала американцы пытались помешать созданию препарата, теперь хотят не допустить его распространения. Первую в мире вакцину от коронавируса уже закупили 27 стран, но в США успех российской науки считают собственным поражением.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что вакцину, которая сразу сформирует иммунитет не только от коронавируса, но и от гриппа сейчас дорабатывают в петербургском Медицинском исследовательском центре имени Алмазова.