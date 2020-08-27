Признали поражение? США ввели санкции против разработчика российской вакцины от COVID
Первую в мире вакцину против коронавируса готовы приобрести уже 27 стран. Однако американцы пытаются не допустить распространения препарата.
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Фото, видео: 5-tv.ru
Пока растет список стран, желающих сотрудничать с Россией, США вводят санкции против наших институтов, которые участвовали в разработке вакцины против COVID-19. Причем под нелепыми предлогами.
Например, 48-й НИИ Минобороны уличили в связи с российской армией! Сначала американцы пытались помешать созданию препарата, теперь хотят не допустить его распространения. Первую в мире вакцину от коронавируса уже закупили 27 стран, но в США успех российской науки считают собственным поражением.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что вакцину, которая сразу сформирует иммунитет не только от коронавируса, но и от гриппа сейчас дорабатывают в петербургском Медицинском исследовательском центре имени Алмазова.
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