ВКонтакте проведет двухнедельный хакатон по веб-разработке и дизайну
Пять лучших команд станут обладателями техники Apple.
ВКонтакте начинает прием заявок на участие в «Вездекоде» — двухнедельном хакатоне по веб-разработке и дизайну. Соревнование впервые целиком пройдет в онлайн-формате и продлится в период с 7 по 21 сентября.
Участвовать в нем могут люди старше 14 лет, в одиночку или командами до четырех человек. Задания будут ежедневно появляться в сообществе VK Tech, на отправку решения даются сутки.
После этого происходит зачисление баллов на счет команды или участника — следить за общим рейтингом можно в официальном сообществе «Вездекода» ВКонтакте. Победители соревнования получат технику Apple. Остальные смогут потратить полученные баллы на сувениры от VK. Участники пяти лучших команд получат следующие призы:
- I место — MacBook Pro;
- II место — Apple iPhone 11 Pro;
- III место — iPad Air;
- IV место — Apple Watch Series 5;
- V место — AirPods Pro.
Заявки на участие в «Вездекоде» принимаются в мини-приложении хакатона.
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