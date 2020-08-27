ВКонтакте проведет двухнедельный хакатон по веб-разработке и дизайну

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Алиса Маркова
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Пять лучших команд станут обладателями техники Apple.

ВКонтакте проведет двухнедельный хакатон по веб-разработке и дизайну

ВКонтакте начинает прием заявок на участие в «Вездекоде» — двухнедельном хакатоне по веб-разработке и дизайну. Соревнование впервые целиком пройдет в онлайн-формате и продлится в период с 7 по 21 сентября.

Участвовать в нем могут люди старше 14 лет, в одиночку или командами до четырех человек. Задания будут ежедневно появляться в сообществе VK Tech, на отправку решения даются сутки.

После этого происходит зачисление баллов на счет команды или участника — следить за общим рейтингом можно в официальном сообществе «Вездекода» ВКонтакте. Победители соревнования получат технику Apple. Остальные смогут потратить полученные баллы на сувениры от VK. Участники пяти лучших команд получат следующие призы:

  • I место — MacBook Pro;
  • II место — Apple iPhone 11 Pro;
  • III место — iPad Air;
  • IV место — Apple Watch Series 5;
  • V место — AirPods Pro.

Заявки на участие в «Вездекоде» принимаются в мини-приложении хакатона.

Ранее 5-tv.ru рассказал о запуске совместных музыкальных плейлистов ВКонтакте.

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