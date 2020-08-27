Экс-гендиректор РКК «Энергия» и глава НПП «Исток» задержаны по подозрению в мошенничестве

Бывший генеральный директор РКК «Энергия» и глава НПП «Исток» задержаны по подозрению в мошенничестве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на свои источники.

Накануне сотрудники МВД провели обыски по делу о хищении одного миллиарда рублей на поставках электронных компонентов для модуля МКС. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на своего инсайдера.

Обыски были произведены у нескольких бывших менеджеров РКК «Энергия» и представителя руководства НПП «Исток» имени Шокина. По предварительным данным, хищения осуществлялись через подставные фирмы.

«Речь идет о хищении через подставные фирмы одного миллиарда рублей на поставках электронных компонентов для Научно-энергетического модуля (НЭМ) Международной космической станции», — отметил источник.

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