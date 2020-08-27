Владимир Путин прибыл в Крым
Президент России намерен принять участие в открытии автомобильного движения на новых участках трассы «Таврида».
Фото: www.globallookpress.com / Kremlin Pool
Президент РФ Владимир Путин прибыл с рабочим визитом в Крым. Как сообщил в ходе традиционного общения с журналистами пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, российский лидер намерен принять участие в открытии автомобильного движения на новых участках федеральной трассы «Таврида».
«Путин сегодня в Крыму. Он примет участие в открытии автомобильного движения по построенным новым участкам трассы „Таврида“. <…> Путин сам проедет по пятому этапу этой дороги, запустит движение по трассе, пообщается с рабочими», — заявил Дмитрий Песков.
Представитель Кремля подчеркнул, что этот мегапроект является главной транспортной артерией полуострова.
Автомагистраль проложена от Крымского моста в Керчи на востоке до Севастополя. Благодаря этому время передвижения по региону сокращено вдвое. Строительство трассы «Таврида» должно быть полностью завершено к концу 2023 года.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин назвал причины для использования российских сил в Белоруссии.
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