Владимир Путин прибыл в Крым

Президент РФ Владимир Путин прибыл с рабочим визитом в Крым. Как сообщил в ходе традиционного общения с журналистами пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, российский лидер намерен принять участие в открытии автомобильного движения на новых участках федеральной трассы «Таврида».

«Путин сегодня в Крыму. Он примет участие в открытии автомобильного движения по построенным новым участкам трассы „Таврида“. <…> Путин сам проедет по пятому этапу этой дороги, запустит движение по трассе, пообщается с рабочими», — заявил Дмитрий Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что этот мегапроект является главной транспортной артерией полуострова.

Автомагистраль проложена от Крымского моста в Керчи на востоке до Севастополя. Благодаря этому время передвижения по региону сокращено вдвое. Строительство трассы «Таврида» должно быть полностью завершено к концу 2023 года.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин назвал причины для использования российских сил в Белоруссии.