Перед смертью Легкоступова страдала от тяжелой депрессии
Незадолго до гибели певица рассказала журналистами, что находится в подавленном состоянии.
Фото: Instagram @legkostupovavalentina
Исполнительница хита «Ягода-малина» Валентина Легкоступова в одном из последних интервью перед смертью призналась, что долгое время пребывала в меланхоличном настроении. Вернуть душевное спокойствие певица пыталась сама, не прибегая к помощи специалистов, сообщает Собеседник.ру.
«У меня период глубокой депрессии, глубочайшей… Я пытаюсь сама с собой справиться… Состояние не очень хорошее, если честно», — пожаловалась Легкоступова за несколько месяцев до смерти.
При этом она подчеркнула, что вмешательство психологов ей не потребуется, поскольку вскоре обязательно сможет взять себя в руки.
Валентина Легкоступова скончалась 15 августа в московской больнице, куда та поступила с черепно-мозговой травмой. Близкие винят в гибели звезды ее супруга Юрия Фирсова.
Ранее 5-tv сообщил о том, что психотерапевт проанализировал поведение вдовца Легкоступовой.
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