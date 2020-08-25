Перед смертью Легкоступова страдала от тяжелой депрессии

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Софья Зуева
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Незадолго до гибели певица рассказала журналистами, что находится в подавленном состоянии.

Перед смертью Легкоступова страдала от тяжелой депрессии

Фото: Instagram @legkostupovavalentina

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Исполнительница хита «Ягода-малина» Валентина Легкоступова в одном из последних интервью перед смертью призналась, что долгое время пребывала в меланхоличном настроении. Вернуть душевное спокойствие певица пыталась сама, не прибегая к помощи специалистов, сообщает Собеседник.ру.

«У меня период глубокой депрессии, глубочайшей… Я пытаюсь сама с собой справиться… Состояние не очень хорошее, если честно», — пожаловалась Легкоступова за несколько месяцев до смерти.

При этом она подчеркнула, что вмешательство психологов ей не потребуется, поскольку вскоре обязательно сможет взять себя в руки.

Валентина Легкоступова скончалась 15 августа в московской больнице, куда та поступила с черепно-мозговой травмой. Близкие винят в гибели звезды ее супруга Юрия Фирсова. 

Ранее 5-tv сообщил о том, что психотерапевт проанализировал поведение вдовца Легкоступовой.

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