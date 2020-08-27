Зависимая зависимость: в Кремле оценили включение НИИ в черный список США

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Алина Потёмкина
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Дмитрий Песков назвал неприемлемым заявление американских властей о причастности России к созданию химоружия.

Зависимая зависимость: в Кремле оценили включение НИИ в черный список США

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков

США внесли в санкционный список два российских НИИ Министерства обороны. Научно-исследовательские институты заподозрили в работе над химическим и биологическим оружием.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал это решение американских властей абсолютным нонсенсом. По его словам, Россия категорически не приемлет подобные заявления.

«Это продолжение какой-то зависимости от санкционной зависимости, санкционный театр абсурда. Мы категорически не приемлем заявление, что наши организации могут быть причастны к разработке химического и бактериологического оружия», — сказал Песков.

По его мнению, нельзя исключать, что внесение российских НИИ в санкционный список — не что иное, как «пример ничем не прикрытой оголтелой неконкурентной борьбы» со стороны Вашингтона.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Минобороны РФ прокомментировали инцидент между военными США и России в Сирии.

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