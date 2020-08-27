Митя Фомин потратил миллионы на покупку квартиры в Крыму

Солист группы Hi-Fi Митя Фомин потратил миллионы на покупку квартиры на крымском побережье. 46-летний певец в интервью Starhit.ru рассказал, что новые апартаменты расположены прямо на крыше одного из жилых комплексов неподалеку от Севастополя в десяти метрах от воды.

«Это самый сладкий момент. Расположена она на крыше, а я любитель крыш. Теперь я этакий новый крымский Карлсон, а малыши сами подтянутся. Море в двух шагах: можно проснуться, увидеть горизонт, спуститься, и через несколько секунд ты будешь в воде. <…> Пока все в ремонтном состоянии, нужно планировать, зонировать, обставлять», — сказал Митя Фомин.

Издание отмечает, что стоимость квартир в выбранном артистом жилом комплексе достигает порядка восьми миллионов рублей. Рядом находится военный аэродром, откуда вскоре должны начаться вылеты рейсов гражданской авиации.

Митя Фомин признается, что ему всегда нравилось на полуострове. Отдых в Крыму его вдохновляет и придает силу.

«Вопрос о том, чтобы иметь свой угол, где можно бросить сумку и переночевать, уже давно стоял особенно остро. Небольшую квартиру всегда можно оставить, за ней будут следить, а я буду знать, что она в целости и сохранности. Соседи у меня замечательные. А в свое отсутствие, возможно, буду очень выгодно это жилье сдавать», — раскрыл карты певец.

В обозримом будущем солист Hi-Fi хочет нанять дизайнера для работы над своим жилищем.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что абсолютно голый Митя Фомин подурачился в номере отеля.