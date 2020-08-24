«Пошел во все тяжкие»: абсолютно голый Митя Фомин подурачился в номере отеля

Фото в стиле ню не в новинку для Мити Фомина. По просьбе фанатов певец в очередной раз продемонстрировал свои мускулы, устроив постельную фотосессию в номере сочинского отеля. Солист группы Hi-Fi снялся стоя и сидя на кровати перед накрытым столом и выложил несколько вызывающих снимков в Instagram.

«Повернулась моя „избушка“ передом, как вы и просили, мои хорошие», — написал Фомин.

Instagram @mf_agent

Завтрак артиста вышел поистине аристократическим: несколько блюд, тарелка фруктов и шампанское. С учетом количества тарелок и двух фужеров на столе не трудно догадаться, что певец отдохнул в номере не один. Очевидно, фотографировавший Митю разделил с ним роскошную трапезу.

Поклонницы выразили восторг атлетически сложенному певцу и отметили, что на фото он выглядит куда моложе своих 46 лет. Многие дамы в этот момент захотели оказаться рядом с любимцем, однако в итоге довольствовались лишь собственным воображениям.

«Шалун ты Митька, красивый шалун»;

«Ну ты Митяй вообще! Что нашло на тебя? Что за настроение? Или влюбился?»

«Пошел во все тяжкие», — ответили в комментариях.

Ранее 5-tv.ru писал, что Митя Фомин приобщился к жизни крымских бомжей.