Видео: Путин принял участие в открытии трассы «Таврида» в Крыму

Президент РФ Владимир Путин принял участие в церемонии открытия трассы «Таврида», соединяющей Керчь и Севастополь. Глава государства лично протестировал ключевую магистраль полуострова, проехав по одному из ее участков за рулем автомобиля Aurus.

«Надо пристегнуться, а то потом штраф придется платить», — сказал Путин перед тем, как начать движение.

Российский лидер дал высокую оценку новому объекту, назвав его «удобным» и «красивым». При этом в беседе с главным технологом АО «ВАД» Андреем Волковым Владимир Путин сделал акцент, что в кратчайшие сроки необходимо позаботиться о съездах к берегу.

«Надо съезды сделать к берегу, особенно когда туристический поток идет. Ведь люди едут не в Симферополь, они едут на южный берег, на море, поэтому нужно съезды делать», — заметил президент.

Трасса «Таврида» — четырехполосная автомагистраль первой технической категории. Затраты на строительство объекта оцениваются в более чем 140 миллиардов рублей. Общая протяженность автодороги — 250,7 километра. Ввод «Тавриды» в эксплуатацию намечен на конец 2020 года.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин принял участие в запуске комплекса переработки нефти в Москве.