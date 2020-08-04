Прилучный обхаживал двух любовниц-актрис в последний год брака

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Алиса Старжевская
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Актер Павел Прилучный развелся с женой из-за другой женщины. Но, как рассказали знакомые актера, любовница у него была не одна.

Прилучный обхаживал двух любовниц-актрис в последний год брака

Фото: ТАСС / Демьянчук Александр

Многие связывают раскол звездной пары Павла Прилучного и Агаты Муцениеце с появлением в жизни актера Мирославы Карпович, известной по сериалу «Папины дочки». Однако в жизни любвеобильного актера одновременно было аж три известных женщины. Еще одна любовница артиста — Юля Франц, известная по фильму «Гоголь», сообщает сайт KP.RU.

РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Артист долго не мог выбрать, с кем остаться, ведь все избранницы были очень красивы. С Юлией Франц Прилучный познакомился на съемках киноленты «Тень звезды». Сценический образ влюбленных плавно перешел к интимным отношениям в жизни, хотя к тому моменту актер уже крутил роман с Мирославой Карпович, пишет издание. Они вместе играли в спектакле «Косметика врага». Тогда актер также не смог устоять перед обворожительной актрисой.

ТАСС / Филиппов Алексей

Сначала об изменах узнала жена, а затем и одна из любовниц поняла, что Прилучный проводил время далеко не с ней одной. Любовный четырехугольник просуществовал около года. Первой от актера ушла Франц, затем его бросила и законная жена Муцениеце.

Женщина, работавшая в доме Прилучного, поделилась информацией с изданием, что актер поначалу пытался оправдаться перед женой и задаривал ее дорогими подарками. Но буквально через несколько месяцев после развода на подаренном экс-жене джипе Range Rover якобы разъезжала Мирослава Карпович.

В окружении актера поговаривают, что инициатором развода была именно Мирослава. Многие ждали, что Прилучный и Муцениеце помирятся. Но Карпович приложила все усилия, чтобы не допустить этого, и уже переехала к любовнику в дорогостоящий особняк. Многие объясняют столь резкое проявление любви актрисы к Прилучному банальной попыткой попиариться.

Ранее 5-tv сообщал, что экс-супгруга Прилучного заявила о готовности завязать новые отношения.

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