ТОП-5 актрис, ставших мамами в тайне от широкой публики

Представители шоу-бизнеса зачастую не горят желанием рассказывать подробности личной жизни. Беременность скрыть довольно сложно, но некоторым актрисам удавалось сохранить тайну даже спустя несколько лет после пополнения в семье. 5-tv.ru составил подборку актрис, которые до последнего не хотели делиться своим счастьем.

Валерия Федорович

Актриса, ставшая известной по роли дочери шеф-повара Баринова в сериале «Кухня», призналась в рождении сына аж спустя несколько месяцев после выписки из роддома. Когда именно это произошло, как его назвала и, самое главное — от кого родила, до сих пор держится в секрете. Валерия Федорович попросила не мешать ее семейному счастью и пообещала, что расскажет необходимые подробности, когда будет к этому готова. Недавно артистка призналась в Instagram, что ждет второго ребенка, но всех деталей, вероятнее всего, снова не раскроет.

Instagram @lerafedorovi.ch

Виктория Исаакова

О том, что у артистки Виктории Исааковой есть дочь Варвара, стало известно через несколько лет после родов. И то, это произошло лишь когда Исаакова сама разместила ее фотографию в социальных сетях. Как выяснилось позже, она не планировала держать в тайне пополнение семьи, так вышло случайно: ее не спрашивали, она и не рассказывала.

Instagram @v_isakova

Александра Бортич

Ходят слухи, что звезда «Полицейского с рублевки» и фильма «Я худею» Александра Бортич стала мамой совсем недавно. Поклонники полагают, что актриса сохранила в тайне беременность благодаря свободному крою одежды и удачным ракурсам. Со временем подписчики все-таки заметили, что Бортич немного поправилась и решили, что это не спроста.

Instagram @lerafedorovi.ch

Анна Легчилова

Актриса театра и кино Анна Легчилова впервые стала мамой аж в 46 лет и тоже предпочла умолчать об этом радостном факте. О рождении сына артистка рассказала лишь спустя три года — в 2019 году. Многие предположили, что она прибегла к суррогатному материнству. Однако актриса никак не комментирует подобные слухи, предпочитая наслаждаться семейным счастьем без лишней огласки.

Instagram @anna_legchilova

Елена Подкаминская

Звезде сериалов «Кухня» и «ИП Пирогова» Елене Подкаминской удалось утаить третью беременность не только от зрителей, но и от закулисья. Актриса продолжала работать, несмотря на растущий живот, и никто из членов съемочной площадки не догадался о беременности. Сохранить тайну ей помог искусно подобранный гардероб. После родов артистка восстановилась очень быстро, настолько, что никто и не заметил перемен. Однако через некоторое время Подкаминская ошарашила широкую публику признанием, что тайно родила сына в феврале этого года.

Instagram @podkaminskaya_official

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